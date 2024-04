Estos barrios no tendrán luz este 3 de abril en Barranquilla y alrededores

Imagen de referencia/ Los cortes serán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Por las labores de mantenimiento y prevención en el sistema eléctrico, la empresa de energía Air-e, tiene programada una serie de cortes del servicio en Barranquilla, su área metropolitana y municipios aledaños, para este miércoles 3 de abril, que se harán entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en los siguientes sectores:

Barranquilla

Circuito Pasadena: Pasadena, Simón Bolívar (entre calles 17E y 18 entre carreras 7 y 7B).

Circuito Auxiliar 1: La Luz, Rebolo, Barranquillita (entre calles 2 y 3 de la carrera 41 a la carrera 43) y centro (entre calles 10 y 11 entre carreras 39 y 41).

Circuito San Roque: San Roque, Chiquinquirá y de la calle 17 a la calle 21 entre carreras 30 y 34 (Rebolo).

Circuito Río 11: De la calle 6 a la calle 29 entre carreras 21 y 40 (Centro, San Roque, Rebolo, Montes) y sector de la Plaza del Pescado.

Soledad

Circuito Pasadena: Soledad: Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, Cruz de Mayo, Hipódromo (entre calles 19 y 23A entre carreras 26 y 33A) y El Porvenir (entre calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30).

Circuito Veinte de Julio 14: Nuevo Milenio, La Inmaculada, Los Rosales, Terranova II, Los Cusules, Nueva Esperanza, Villa Carmen Etapa I, Villa Carmen Etapa II, Urbanización Villas del Portal y Urbanización Villa Linda Murillo.

Otros municipios y corregimientos

Circuito Malambo 7: El Concorde, La Popa, Centro, San Jorge, calle 4 con carrera 1h. Soledad: entre calles 18 y 19 de la carrera 1 a la carrera 2 y el sector Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

En Ponedera, el circuito Palmar: Jorge Eliezer Gaitán, Alfonso López; y carretera Ponedera - Palmar de Varela.

Circuito Martillo: Corregimientos Martillo, La Retirada, Puerto Giraldo y Burrusco.

Puerto Colombia

En este municipio se tiene previsto el cambio de postes y otros componentes de la red eléctrica, entre las 8:00 a.m. y las 5:40 p.m. en los siguientes sectores:

En la carrera 17A de la calle 17 hasta la calle 19 y la carrera 17B entre calles 17 y 19, en el sector La Playa - Invasión Villa del Mar Maratea.

Sin embargo, los cortes de luz en los establecimientos y viviendas ubicados de la calle 14 a la calle 19 entre carreras 14 y 18, en La Playa - Invasión Villa del Mar Maratea se realizarán de 7:30 a.m. a 8:20 a.m. y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Subestación Silencio

En el circuito Silencio 5

De 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m en El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), carrera 27 con calle 81 (Me Quejo) y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (El Silencio).

Circuito Florida

De 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m en La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín) y calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas) - Riesgo Por Sobrecarga.

Circuito San Felipe

De 5:00 a.m. a 6:00 a.m. en: Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario (de la calle 82D a la calle 102 entre carreras 27 y 36) y La Paz (de la calle 87 a la calle 108 entre carreras 13B y 22).

Baranoa

Se tienen previstas intervenciones en el barrio Barahona, sobre la carrera 6 con calle 19, entre las 8:35 a.m. y las 6:00 p.m.