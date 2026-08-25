Estos son los 20 reclusos que serán trasladados de cárceles de Barranquilla a Bogotá

Imagen de referencia. Los traslados de los 20 presos se harán en los próximos 15 días. Foto: Alcaldía de Bogotá

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la mañana de este martes 25 de agosto el traslado a centros penitenciarios en Bogotá de 20 reclusos en Barranquilla, que harían parte de las bandas delincuenciales de la región y seguirían delinquiendo desde las cárceles de la capital atlanticense.

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Se trata de personas señaladas de pertenecer a las bandas delincuenciales de “Los Pepes” y “Los Costeños”, que en los últimos años se han enfrentado por el control de las rentas ilegales de Barranquilla y su área metropolitana, así como tienen el control del microtráfico y la extorsión que tanto azota a comerciantes y transportadores de la región.

De los presos se conoce que se trata de personas que se encuentran en estaciones de Policía y en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla, quienes serán trasladados por el Inpec a distintos centros penintenciarios en los próximos 15 días.

Los reclusos que serán trasladados

En la lista figuran nombres como Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “El Gamo”, señalado cabecilla de “Los Pepes” y hombre de confianza de Digno Palomino, quien fue capturado en julio del año pasado, en medio de un operativo en el barrio Barlovento.

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Es acusado por extorsión agravada y concierto para delinquir, así como tiene anotaciones por extorsión, hurto y fuga de presos. Según información de la Policía de Barranquilla, “además de coordinar amenazas y presiones contra comerciantes y transportadores, se le vincula con hechos de desplazamiento forzado en el sector de La Isla, con el propósito de despojar a los residentes y permitir que la organización se apropiara de predios para su posterior venta o alquiler”.

También está Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo”, quien sería extorsionista de “Los Costeños” y uno de los hombres de confianza de Gonzalo o “Comandante Gabino”. Es acusado de intimidar a comerciantes en Barranquilla “mediante disparos contra las fachadas de sus establecimientos, así como a través de amenazas realizadas por medio de panfletos extorsivos, generando temor en la comunidad y obligando al pago de exigencias económicas ilegales”, indicó la Policía en el momento de su captura, en abril de este año.

Otros de los que serán trasladados son Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, capturado en un operativo contra Los Costeños en marzo pasado, y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Mikito, judicializado en noviembre de 2025.

Entre los trasladados también Erick Fabián Molina Mendoza, señalado integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Ñeco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”, quien es acusado por extorsión y porte ilegal de armas de fuego y quien se había escapado de una estación en Soledad, en noviembre pasado.

Finalmente, en la lista están Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”, quien habría hecho parte de la banda delincuencial “Los Papalópez”, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan, señalado de integrar la banda de Los Costeños, y quien es acusado por extorsión y homicidio.

Char y Verano hablan de traslado de presos

El traslado de los 20 presos fue celebrado por los mandatarios locales. Por un lado, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, indicó que sí se puede enfrentar el flagelo que se vive en la ciudad. “Sacarlos de Barranquilla y trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad, donde no entre ni la señal de la Santa Cruz, es empezar por lo fundamental: desconectarlos del mundo exterior y cortar las órdenes criminales que siguen impartiendo desde las cárceles”.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que la medida hace parte de las acciones acordadas tras el consejo de seguridad del fin de semana. “Es un paso contundente para frenar la dinámica criminal que pretende seguir operando desde las cárceles. Desde el Atlántico respaldamos estas decisiones firmes. No podemos permitir que las cárceles sigan siendo centros de operación para extorsionar, amenazar o impartir órdenes criminales”.

En el consejo de seguridad realizado el fin de semana en Barranquilla se acordó el aumento del pie de fuerza en la ciudad y el área metropolitana, el trabajo coordinado entre instituciones como el Inpec y la Armada, así como el presidente De la Espriella aseguró que se deportará a los migrantes que se encuentren en la ciudad cometiendo delitos y no tengan regularizada su estadía en el país.