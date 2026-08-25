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Lo que se sabe del ataque a Naylea Barros, excandidata a la Cámara del Pacto en Santa Marta

La mujer denunció que sujetos armados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba con una prima.

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Redacción Colombia
25 de agosto de 2026 - 02:08 p. m.
La camioneta de la política Naylea Barros fue atacada en la noche del pasado lunes, en Santa Marta.
La camioneta de la política Naylea Barros fue atacada en la noche del pasado lunes, en Santa Marta.
Foto: Archivo Particular
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La excandidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena, Naylea Barros, denunció que en la noche del pasado lunes 24 de agosto fue víctima de un ataque armado cuando se dirigía hacia el barrio Bavaria, en Santa Marta, luego de visitar a sus padres.

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Según denunció la política, tras bajar del puente Minuto de Dios en su carro, en el que iba junto a una prima, fue abordada por dos sujetos en una motocicleta, que hicieron varios disparos a través de una de las ventanas traseras del vehículo. Ninguna de las dos mujeres resultó herida.

“Los disparos impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento donde yo había estado minutos antes, antes de dejar a mis padres y cambiar de posición dentro del vehículo”, dijo la política.

Adicionalmente, Barros aseguró que luego del ataque huyó a gran velocidad y se resguardó en la bomba de gasolina de Primero de Mayo, donde se encontró con uniformados de la Policía que las auxiliaron.

La política añadió que este hecho se registra luego de estar recibiendo por WhatsApp y otras redes sociales amenazas y hostigamientos de cuentas desconocidas que posteriormente desaparecen. “Asimismo, he sido víctima de intimidaciones dirigidas a personas cercanas, incluyendo llamadas para que me abstenga de continuar con procesos políticos y sociales en los que participo”.

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Desde el Pacto Histórico fue rechazado el ataque, mientras que el representante a la Cámara Felipe Hernández solicitó agilidad en las investigaciones: “Condenamos este hecho de violencia, exigimos una investigación inmediata y garantías para su seguridad y su vida. Hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan lo ocurrido, identifiquen a los responsables y actúen con prontitud”.

Por su parte, la defensora de derechos humanos Norma Vera pidió al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad para determinar acciones tras el ataque armado.

A la par, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que pidió al comandante de la Policía de Santa Marta “una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido. ”Hoy tendré un primer reporte y, con base en los hechos que se logren establecer, se tomarán las medidas que correspondan. Entretanto, se dispondrá la protección necesaria mientras se esclarecen las circunstancias del caso".

Por Redacción Colombia

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