Estos son los cierres viales que habrá este fin de semana en Barranquilla

Una serie de cierres viales se realizan este fin de semana en Barranquilla por cuenta de la competencia de karts Rotax Max Challenge Colombia 2025–2026, que se tomará parte de la avenida del Río.

Los cierres comenzaron sobre el mediodía de este jueves 13 de noviembre y permanecerán hasta la media noche del próximo domingo 16 de noviembre. Estos van desde el pabellón de Cristal y el ingreso por la vía 40 con calle 82, hasta la calle 69.

El evento, que se realiza por primera vez en Barranquilla, se hará sobre el Gran Malecón del Río. Según la secretaria de Tránsito de la ciudad, Yaciris Cantillo, pese a ello, la zona turística permanecerá abierta al público.

“El cierre será desde el Pabellón de Cristal hasta la calle 69, incluyendo el ingreso por la Vía 40 con calle 72. Desde el norte se podrá ingresar por la calle 78 y habrá cierres controlados para estacionamientos entre Caimán del Río y el Pabellón de Cristal”, agregó la funcionaria.

Rutas alternas y recomendaciones

La alcaldía destacó que se mantendrá el paso vehicular sobre las calles 78 y 69, Ventana de Campeones y el acceso a Puerta de Oro.

En el caso de los conductores que transiten desde el sur (Centro) hacia el Gran Malecón podrán tomar la carrera 46 desde la calle 30, girar a la izquierda en la rotonda con la avenida del Río, y continuar por esta vía hacia su destino.

Además, la alcaldía añadió que se mantendrán cierres controlados en la Ventana de Campeones para permitir el estacionamiento en el puente abatible hacia la calle 69.

Para quienes transitan desde el norte (desde Las Flores) hacia el Gran Malecón podrán ingresar desde la Vía 40, a través de la calle 78. En este punto el estacionamiento controlado estará entre el Caimán del Río y el Pabellón de Cristal.

Por último, para quienes se desplazan de sur a norte y en sentido contrario recomendaron tomar la Vía 40.