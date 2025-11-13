Este fin de semana habrá cortes de agua en cuatro comunas de Medellín

Imagen de referencia. Los cortes están previstos entre el domingo 16 y el lunes 17 de noviembre. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este fin de semana, del 14 al 17 de noviembre, habrá cortes de agua en cuatro comunas de Medellín, según informó EPM, por trabajos de renovación de la red de acueducto, que en esta ocasión contempla la instalación de dos tanques adicionales de almacenamiento.

Lea: Carnaval de Barranquilla presentó la renovación de su marca

Sumado a esto, la entidad explicó que dentro de las obras de mantenimiento y renovación de la red de acueducto también se instalará una válvula para la que se requerirá realizar otros cortes del servicio en zonas puntuales.

Por lo pronto, este fin de semana las comunas que se verán afectadas son Santa Cruz, Aranjuez, Manrique y Candelaria, en las que habrá cortes a partir de las 3:00 a.m. del domingo 16 de noviembre al lunes 17 de noviembre, que restablecerá el servicio de manera gradual.

Barrios que tendrán cortes de agua en Medellín

Uno de los cortes más prolongados, de 36 horas, se hará en los barrios que se abastecen del tanque Piñuela: Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal - Los Alamos, La Piñuela y Moravia.

Le puede interesar: Armero, 40 años: la dimensión bestial de la avalancha detallada en un nuevo libro

En cuanto a los barrios conectados al tanque Batallón, los cortes se tienen previstos por 25 horas, entre el mediodía del domingo 16 y la 1:00 p.m. del festivo 17 de noviembre.

Entre los afectados están Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente De Paul, Prado, Parque Norte, San Pedro, San Miguel, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1.

Finalmente, EPM recomendó a las personas que se vean afectadas con los cortes recoger agua y hacer uso racional del líquido mientras se restablece el servicio, Además, recordaron que los cortes pueden consultarse a través de la página www.epm.com.co/clientesyusuarios/interrupciones-del-servicio/agua.