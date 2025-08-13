Estudiante difundió una amenaza falsa en su colegio para cancelar clases en Galapa

Imagen de referencia. Un estudiante de bachillerato fue el autor de las falsas amenazas en la Institución Educativa Villa Olímpica de Galapa. Foto: Alcaldía de Galapa

La Institución Educativa Técnica de Villa Olímpica (INETVOL), en Galapa, Atlántico, solicitó a las autoridades acompañamiento y una investigación tras recibir un afiche con amenazas contra la institución el lunes 11 de agosto. El mensaje, que fue distribuido por los canales virtuales del colegio, le atribuía la responsabilidad a la estructura criminal “Los Pepes”.

El cartel decía: “Les informamos a los rectores de la institución educativa técnica INETVOL que en esta semana no somos responsables de lo sucedido con los estudiantes de la institución, no queremos a ningún estudiante ni profesores en la Institución Educativa Técnica, INETVOL, en esta semana de Limpieza”.

Tras conocer la difusión del mensaje por perfiles falsos en redes sociales, el rector de la institución activó la ruta con la secretaría de educación y la Policía, quienes pidieron calma a los estudiantes y padres de familia que se alertaron por el mensaje intimidatorio.

En un comunicado aseguraron que las autoridades reforzarían la vigilancia desde temprano en los alrededores del colegio y que ampliarían las medidas de seguridad para el acceso de personal externo. “Agradecemos mantener la calma y toda vez que esta situación busca generar pánico en la comunidad, dado que estamos en la semana de corte preventivo del segundo periodo y la entrega de planes de mejoramiento académico”, comunicó la dirección del colegio.

Por su parte, el miércoles 13 de agosto, el Grupo Gaula de la Policía informó que el autor material de la creación y difusión del cartel había sido un estudiante de bachillerato para cancelar las clases y evitar exámenes finales del periodo.

La Policía mencionó que las clases se llevarán con normalidad y que siguen brindado acompañamiento en la jornada estudiantil para mantener la calma en la comunidad. La Secretaría de educación reiteró que no hay amenazas contra el colegio e hizo un llamado a los padres de familia para que dialoguen con sus hijos sobre el uso responsable de redes sociales y evitar este tipo de acciones.