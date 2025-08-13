Deslizamiento en Itagüí dejó dos menores de edad heridos y una vivienda afectada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la vereda El Porvenir, en Itagüí, se registró un deslizamiento de tierra que cayó dentro de una vivienda en el sector Villanova y dejó dos menores de edad heridos.

Una adolescente de 15 años quedó atrapada por el material que ingresó a la vivienda y un niño de 6 años también resultó lesionado. La joven presentó un hematoma en región superciliar izquierda y síndrome por aplastamiento en ambas extremidades inferiores y el niño tuvo una contusión en la cabeza y heridas en las piernas.

Lea: Cierre vial temporal en la Avenida Quebradaseca en Bucaramanga tras hundimiento

La comunidad avisó a las autoridades, quienes llegaron con máquinas especializadas. Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio y atención prehospitalaria hicieron parte del rescate. Tras la atención en el lugar, fueron trasladados a la Clínica Antioquia para recibir atención médica especializada.

Los organismos de Gestión del Riesgo, evacuaron dos viviendas más mientras realizan las evaluaciones de las causas del movimiento de tierra y si será necesario evacuar otras viviendas. Mientras tanto, las familias evacuadas se albergaron por sus propios medios.

Le puede interesar: Procuraduría exigió a Santa Marta cumplir orden sobre problemas del alcantarillado

Durante la ola invernal, Antioquia se ha visto afectado por múltiples deslizamientos. En mayo una emergencia similar se registró en el sector La Banca de Itagüí en el que una persona perdió la vida luego de que un movimiento en masa cayera sobre su vivienda.