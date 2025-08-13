No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Medellín

Deslizamiento en Itagüí dejó dos menores de edad heridos y una vivienda afectada

Los organismos de socorro lograron el rescate de una adolescente de 15 años tras quedar atrapada por el movimiento de tierra.

Redacción Colombia
14 de agosto de 2025 - 12:41 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la vereda El Porvenir, en Itagüí, se registró un deslizamiento de tierra que cayó dentro de una vivienda en el sector Villanova y dejó dos menores de edad heridos.

Una adolescente de 15 años quedó atrapada por el material que ingresó a la vivienda y un niño de 6 años también resultó lesionado. La joven presentó un hematoma en región superciliar izquierda y síndrome por aplastamiento en ambas extremidades inferiores y el niño tuvo una contusión en la cabeza y heridas en las piernas.

Lea: Cierre vial temporal en la Avenida Quebradaseca en Bucaramanga tras hundimiento

Sigue a Cromos en WhatsApp

La comunidad avisó a las autoridades, quienes llegaron con máquinas especializadas. Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio y atención prehospitalaria hicieron parte del rescate. Tras la atención en el lugar, fueron trasladados a la Clínica Antioquia para recibir atención médica especializada.

Los organismos de Gestión del Riesgo, evacuaron dos viviendas más mientras realizan las evaluaciones de las causas del movimiento de tierra y si será necesario evacuar otras viviendas. Mientras tanto, las familias evacuadas se albergaron por sus propios medios.

Le puede interesar: Procuraduría exigió a Santa Marta cumplir orden sobre problemas del alcantarillado

Durante la ola invernal, Antioquia se ha visto afectado por múltiples deslizamientos. En mayo una emergencia similar se registró en el sector La Banca de Itagüí en el que una persona perdió la vida luego de que un movimiento en masa cayera sobre su vivienda.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

deslizamiento

movimiento de tierra

Itagüí

Antioquia

menores de edad

heridos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar