Extendieron suspensión del cobro en el peaje Papiros en Puerto Colombia

El Gobierno acordó el no cobro del peaje Papiros durante los próximos dos meses. Foto: Ministerio de Transporte

Hasta el 15 de diciembre, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prorrogó la suspensión del cobro en el peaje Papiros para los carros de categorías I y II, es decir, para el paso de vehículos particulares y de transporte público.

Lea: Rafael Moreno: la sombra de las elecciones regionales en Córdoba

La decisión de la ANI se basa en que la entidad requiere tiempo para evaluar los resultados de los estudios de la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma el Caribe sobre la “Unidad de tráfico” con la que se definirá una solución a los inconformismos de las personas que ya llevan más de un año protestando por el cobro del peaje.

Tras recobrar el cobro en el peaje, en junio pasado, el Ministerio de Transporte emitió una resolución en la que mantenía la suspensión del cobro a los vehículos livianos, mientras se concertaban soluciones desde las mesas que se establecieron entre el Gobierno Nacional y la comunidad.

Le puede interesar: Una fiesta, que terminó en balacera, dejó un muerto y cuatro heridos en Medellín

Pero no se ha avanzado mucho en el tema, Carlos Maury, vocero del “Comité No Más Peaje Papiros”, indicó que lo que quieren es que se dé una solución definitiva al problema y no que se sigan haciendo prórrogas, por lo que aseveró que si no ven interés de avanzar en la reunión programada para el 25 de octubre, se irán a un paro indefinido sobre la vía al Mar.

Las manifestaciones han sido motivadas por los inconformismos de quienes viven cerca al peaje y deben transportarse de un lado al otro. Señalan que la ubicación del peaje no se concertó y piden al gobierno que se den alternativas para movilizarse.