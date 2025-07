Falta de personal habría causado colapso en Medicina Legal de Barranquilla

El personal forense atendería un máximo de 10 necropsias diarias, aunque recibirían hasta 20 cuerpos por jornada. Foto: Medicina Legal Barranquilla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La crisis en la sede de Medicina Legal en Barranquilla habría sido propiciada por la falta de personal y otros factores conjuntos que afectarían la realización de necropsias y la adecuada conservación de los cuerpos.

Lea: Char exige máxima justicia tras captura del presunto asesino de cajera en Barranquilla

La entidad respondió un derecho de petición hace dos semanas, al que tuvo acceso Blu Radio, donde evidencia que el déficit se debe a que contaría con cinco médicos forenses y dos especialistas en patología, quienes en turnos de 12 horas realizarían un máximo de 10 necropsias diarias, aunque recibirían hasta 20 cuerpos por jornada.

Esta insuficiencia es la que no permitiría dar respuesta oportuna a la alta demanda, agravada por las temperaturas de la ciudad y el número de muertes violentas que se han registrado últimamente, según lo expresa la misma entidad.

“En casos de cuerpos sumergidos o con muchas lesiones… tienen una descomposición acelerada y estos son la mayoría de nuestros casos. A lo anterior se le añaden las altas temperaturas de nuestra área geográfica y el número de cuerpos que ingresan a nuestra institución. Por lo antes citado, en cuando al incremento de los índices de violencia, comparado con nuestra capacidad operativa que asciende a diez necropsias médico legales por día y en los turnos de sábados, domingos o festivos de cuatro necropsias por día”, indica el documento citado por Blu Radio.

Además de esto, las denuncias del sindicato de Medicina Legal, indican que la morgue presenta un cuarto frío colapsado con capacidad para 16 o 20 cadáveres pero alojando más de 80, junto con un sistema de refrigeración que ha fallado desde hace más de siete meses, lo que contribuye a una descomposición acelerada y malos olores que afectan incluso a la comunidad vecina.

“Esa máquina está trabajando con esfuerzo y no es capaz de refrigerar esos cuerpos, los cuerpos están descomponiendo”, indicó Javier Oviedo Gutiérrez a Caracol Radio, integrante de sindicato de Medicina Legal en Barranquilla.

Por su parte, Rubén Moreno De Las Salas, presidente de la Veeduría Ciudadana de la Región Caribe, responsabilizó a la directora departamental, Marjorie Cervante, en entrevista para El Heraldo.

“Barranquilla necesita un buen servicio en Medicina Legal. Si hay que sacar a la directora por falta de gestión aunque me digan: ‘Nosotros no tenemos presupuesto’. Eso no me llena a mí, estamos hablando de una crisis sanitaria”.

El sindicato de Medicina Legal ha advertido un riesgo sanitario por esta crisis y ha solicitado la intervención urgente de la Secretaría de Salud de Barranquilla y una revisión técnica por parte del Ministerio de Salud.