Habló DJ que participó en fiesta en la que se presentó masacre en Puerto Colombia

Una recompensa hasta de $10 millones ofrecieron las autoridades por información de los autores de la masacre que se registró en la noche del pasado lunes en una cabaña de Puerto Colombia, en Atlántico, en la que se realizaba una fiesta de electrónica.

Sujetos armados llegaron a la Eco House Villa de Olvega, y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes del evento, en el que participaron más de 11 DJ. Como consecuencia de las heridas, fallecieron Luis Alfredo Vergara, Ronald José Alarcón y Maciel Karina Gómez, una de las artistas que se presentaba en el lugar. Además, nueve personas más resultaron heridas.

Sobre lo ocurrido, las autoridades han señalado que el ataque iría dirigido contra uno de los asistentes, quien resultó herido. “Se trata de un hecho selectivo en el que el objetivo era uno de los participantes de la fiesta, quien tiene antecedentes como integrante de una organización delincuencial conocida en la región (Los Costeños)”, dijo el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Por ello, el gobernador Eduardo Verano aseguró que este hecho violento es parte de la guerra que mantienen los grupos delincuenciales en la región. “Esto hace parte de esa lucha por el territorio que nos tiene sumidos en la violencia. Vamos a tomar decisiones para recuperar la tranquilidad en el Atlántico”,

Lo que dijo el DJ que participó en el evento

Varias voces se han pronunciado sobre el ataque en Puerto Colombia. Una de ellas es DJ Zandú, cuyo nombre es Andrés Montoya, quien explicó en sus redes sociales que participó en el evento y aunque quería estar a la hora en que se presentó el hecho violento, se salvó porque tuvo que irse del lugar.

“Es una tragedia de verdad, qué situación tan triste y pues la verdad quería dar un mensaje porque yo estaba allá, me debía quedar hasta la hora que paso eso, pero gracias a Dios me tuve que ir a otra parte. Estoy como en shock y de verdad mi sentido pésame para las familias de las personas afectadas, mucha fuerza. Gracias a los que se preocuparon por mí, yo estoy bien”.

Sumado a esto, otra de las DJ que participaron en el evento, Fefi Ramos, lamentó el asesinato de Maciel Gómez. “Bebé, me dueles muchísimo. No pudimos cumplirnos esa cita, eras una niña tan especial, llena de vida y hermosa. Tenías un corazón inmenso y siempre dispuesta a ayudar. No es justo”.

Habló hermana de Maciel Gómez

Con la identificación de las víctimas de la masacre, no solo se conoció que algunos de ellos tienen antecedentes judiciales, sino que también se empezaron a relacionar otros hechos con el ataque. Por ejemplo, se conoció que la hermana de la DJ asesinada había aparecido, hace unos meses, en un panfleto amenazante que se difundió en Barranquilla.

Al respecto, Allen Patricia Gómez Rúa, más conocida como Aleja Gómez, reconocida creadora de contenido y hermana de Maciel, aseguró a El Tiempo que el asesinato de la mujer obedeció a una lamentable casualidad. “En la ciudad, cualquier empresario puede recibir amenazas, pero nunca hemos tenido nexos con organizaciones criminales”.

Sumado a esto, defendió a Maciel, quien era comunicadora social, modelo y Dj. “Mi hermana era inocente, trabajaba conmigo en mi negocio, tenía aspiraciones y ningún problema con nadie”.

El panfleto había sido firmado por “Los Pepes”, en él también aparecía el cantante Zair Guette Rago, que señalaban era financiado por “Los Costeños” y quien finalmente fue asesinado en el Valle del Cauca, por lo que las autoridades también adelantan investigaciones alrededor de los enfrentamientos entre las dos organizaciones criminales.