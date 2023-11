Habrá cierre total de la Vía 40 este miércoles en Barranquilla

Imagen de referencia. El cierre total de la Vía 40 entre Calles 84 y 85 (sin incluir las calles), va desde las 9:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Con el fin de fortalecer los protocolos de atención ante situaciones críticas en Barranquilla, la Oficina de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial anunciaron que realizarán este miércoles 15 de noviembre un simulacro de emergencia por el que se tendrá que hacer el cierre de un tramo de la Vía 40.

La actividad se realizará entre las Calles 84 y 85 (sin incluir las calles), por lo que las autoridades indicaron que no se permitirá el paso por ese corredor entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m. ni de personas ni de vehículos.

Ante esto, la alcaldía de Barranquilla señaló que se utilizará el carril de Las Flores - Centro en contraflujo, para facilitar la movilidad de quienes tengan que hacer desvíos y así evitar congestiones en la mañana de este miércoles.

De igual forma, indicaron que se hará “el manejo vehicular con orientadores de tránsito y con policías de tránsito en la vía 40 entre calles 84 y 85″, mientras que la Policía de tránsito apoyará con el control de peatones mientras se activa el protocolo.