Habrá cierres viales hasta el 5 de noviembre en la Circunvalar, en Barranquilla

Los cierres comenzaron el pasado lunes 27 de octubre.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció que hasta el 5 de noviembre, se harán cierres viales en un sector de la avenida Circunvalar, debido a trabajos relacionados con la infraestructura del sistema de agua potable y saneamiento básico. La intervención es necesaria para avanzar en las obras que buscan mejorar la red de distribución y garantizar un servicio más eficiente a los habitantes de la zona.

El cierre afectará específicamente la oreja del puente ubicada en la carrera 46, en el sentido norte–sur, donde está la bifurcación que conecta directamente con la avenida Circunvalar. Debido a esta restricción, se espera que durante varios días haya modificaciones en la movilidad habitual de quienes transitan por este corredor, uno de los más concurridos de la ciudad.

Rutas alternas recomendadas

Con el fin de evitar congestiones y facilitar el desplazamiento de los usuarios, la Secretaría de Tránsito recomendó a los conductores tomar vías alternas mientras dure el cierre. La ruta sugerida es la siguiente:

Ingresar inicialmente por la carrera 45A,

Continuar por la calle 102

Luego desplazarse por la transversal 44 hasta llegar al Centro Comercial Miramar.

Girar a la derecha para reincorporarse nuevamente a la avenida Circunvalar y retomar su recorrido habitual.

Medidas para garantizar la seguridad

La Administración Distrital informó que durante el desarrollo de las obras se habilitarán senderos peatonales, así como en las intersecciones cercanas. Además, el área contará con señalización reglamentaria, cerramientos adecuados y la presencia de orientadores de tránsito, quienes se encargarán de guiar tanto a peatones como a conductores para evitar accidentes y confusiones.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones del personal designado y mantener una actitud de paciencia y comprensión mientras se ejecutan las obras.