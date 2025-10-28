Falleció Edwin Madera, fundador del estadero de salsa “La Troja” en Barranquilla

La Troja, el estadero que fundó Edwin Madera en una esquina de Barranquilla, fue declarada Patrimonio Cultural y Musical de la ciudad en 2013. Foto: Archivo Particular

Edwin “Guayacán” Madera, fundador y gerente del reconocido estadero de salsa La Troja en Barranquilla, falleció el lunes 27 de octubre, a los 68 años, en la Clínica del Caribe tras complicaciones de salud.

Madera nació en Cereté, Córdoba, pero llegó a Barranquilla siendo niño. Con su alegría y espíritu trabajador, resaltado por quienes lo conocieron, se convirtió en uno de los mayores referentes de la vida nocturna barranquillera. En 1966, su madre compró un kiosco de comidas cerca del Parque Suri Salcedo, un espacio que se transformó en el punto de partida de su legado, La Troja.

Desde hace 59 años, en la esquina de la carrera 44 con calle 74, La Troja se consolidó como el estadero más icónico de Barranquilla, un lugar para los amantes de la salsa que es llamativo también por sus más de 10.000 vinilos que conformaban la colección musical de Madera.

En 2013, La Troja fue declarada Patrimonio Cultural y Musical de la ciudad, reconocimiento por su aporte a la identidad y a la difusión de la salsa.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Edwin Madera, ‘Guayacán’, fundador de La Troja, símbolo de la alegría, la música y la identidad barranquillera. En el 2021 fue protagonista de nuestra serie digital Padres de Tradición, donde nos compartió su historia y el orgullo de ser un papá con un legado inmortal que disfruta todos los carnavaleros”, expresaron desde Carnaval de Barranquilla.

Por su parte, el director del Carnaval, Juan José Jaramillo, lamentó la muerte de Madera y lo destacó como fundador de una de las esquinas más barranquilleras de la ciudad. "Se nos fue un gran amigo, melómano e hijo adoptivo de Barranquilla. Mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, agregó.

También, desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico lo despiden como una leyenda. “Edwin ‘Guayacán’ Madera, alma y corazón de La Troja, nos deja un legado que seguirá marcando la historia musical de nuestro Caribe. Gracias por convertir un rincón de Barranquilla en símbolo de alegría, tradición y cultura”, indicaron.