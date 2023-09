Habrá denuncias en caso de padre armado que amenazó a estudiante en Barranquilla

El hecho se presentó en la mañana del pasado 5 de septiembre, en la entrada del Colegio Sarid Arteta de Vásquez, en Barranquilla. Foto: Colegio Sarid Arteta de Vásquez

La Secretaría de Educación de Barranquilla se pronunció frente al caso del padre de familia que llegó armado al colegio Sarid Arteta de Vásquez, en busca de una estudiante que habría agredido a su hija en días anteriores. La entidad indicó que no solo hará el acompañamiento interinstitucional, sino que además dará asesoría legal para interponer las denuncias correspondientes.

Lea: Esta es la programación de la Feria Bonita de Bucaramanga

El caso de se presentó en la mañana del pasado martes 5 de septiembre, a la hora de ingreso al colegio. Según indicó Yirley Hernández, presidenta de los padres de familia de la IED ubicada en el barrio El Carmen, a medios locales, el hombre llegó junto a su esposa, enfurecido en busca de la estudiante, por lo que insultó al vigilante del lugar y a algunas personas en el lugar.

“Nosotras en el momento salimos a calmarlo y decía ‘a mí no me importa matar, porque yo acabo de salir de la cárcel’, entonces le dije que con eso no iba a solucionar nada, pero en ese momento no sé qué pasó con un chico y se enfocó fue con él. Lo quiso agredir en la puerta de la institución”, indicó una funciona de la institución a Emisora Atlántico.

😱 PELEA DE NIÑAS CASI TERMINA EN TRAGEDIA EN COLEGIO DE BARRANQUILLA



El padre de una de las menores fue al colegio con un revólver, buscando a la estudiante que había agredido a su hija



Sucedió en el colegio Sarid Arteta, carrera 18 con calle 47.



Cortesía Emisora Atlántico. pic.twitter.com/mofUZL5C9q — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) September 5, 2023

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que la situación se conoció por una llamada. “Nuestro cuadrante de Policía de vigilancia llega donde la comunidad anuncia que se había presentado el caso de una persona adulta amenazante con un arma de fuego. De inmediato se dispuso del equipo de investigación de Policía Judicial y se encuentra en coordinación, para restablecer y aclarar esta situación”, dijo el coronel César Sarabia, subcomandante de la Policía de Barranquilla.

Le puede interesar: Liberan a Cristopher Quintana, el niño de 7 años secuestrado en Antioquia

Por su parte, la Secretaría de Educación de la ciudad indicó que una vez conocieron el hecho por los medios de comunicación, acudieron al colegio para activar la ruta de atención en este tipo de casos, así como revisan cámaras de seguridad y hablan con docentes, estudiantes y acudientes para determinar qué acciones se tomarán.

“Se hará acompañamiento interinstitucional a través de intervenciones, capacitaciones, charlas y talleres a estudiantes, docentes y padres de familia. Se brindará asesoría legal a la institución para instaurar formalmente las denuncias ante presuntas amenazas y solicitará los mecanismos de protección para salvaguardar la integridad de toda la comunidad educativa, señaló la Secretaría de Educación”.