Hallaron 36 conexiones eléctricas ilegales en el centro de Barranquilla

Varias conexiones ilegales estaban asociadas a puestos de venta informal instalados en el sector. Foto: Air-e Intervenida (Vía X: @Aire_Energia)

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Con apoyo de un equipo técnico especializado, los integrantes de la empresa Air-e realizaron un operativo en el centro de Barranquilla, en el sector del Paseo Bolívar, conocido por ser una de las zonas comerciales más frecuentadas de la ciudad. La intervención tuvo como objetivo identificar y desmontar conexiones ilegales a la red eléctrica, las cuales —según la compañía— representaban riesgos tanto para la prestación del servicio como para la seguridad de la ciudadanía.

Como resultado, encontraron 36 instalaciones irregulares que estaban vinculadas a pequeños puestos informales y ‘chazas’ de jugos, gaseosas, ropa, bebidas alcohólicas, comida y servicios como corte de cabello, además de un local que se dedica a la confección. De acuerdo con las cifras de la misma compañía, cerca del 29,4% de la energía distribuida se pierde o se desvía por hurto y enlaces clandestinos.

En promedio, la defraudación de energía (es decir, el delito de apropiación de ese servicio) genera pérdidas anuales de COP 540 mil millones en la región.

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El operativo se concentró principalmente en la carrera 40, entre calles 35 y 38, así como en la calle 36 entre carreras 41 y 43. Allí, fueron desmontados varios cables que estaban conectados directamente a la infraestructura para obtener energía de manera ilegal. Desde la empresa se explicó que muchos de estos afectaban a los locales comerciales formales, ya que alteran sus mediciones de consumo eléctrico.

“Hacemos un llamado a la comunidad a usar la energía de forma segura, eficiente y responsable. Entre todos protegemos este servicio y, sobre todo, nuestra vida y la de quienes nos rodean”, escribió Air-e a través de su cuenta de X.

Es preciso recordar que esta compañía (que, además, permanece bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde septiembre de 2024 por deudas que superan los dos billones de pesos colombianos) es la encargada de suministrar energía a aproximadamente 1,3 millones de usuarios en el Atlántico, el Magdalena y La Guajira.