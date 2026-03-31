Un ataque armado dejó dos muertos y un bebé herido en El Espinal, Tolima

Imagen de referencia./ El ataque ocurrió cuando la pareja se movilizaba en motocicleta por el municipio tolimense. Foto: Radio Nacional de Colombia

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Un doble homicidio ocurrido en El Espinal, Tolima, se dio a conocer este lunes 30 de marzo. En el barrio Talura, sector Babilonia, un ataque armado dejó dos personas muertas y a un bebé de tres meses herido. Según se conoce hasta el momento, el menor viajaba en compañía de la pareja, que se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones y luego escaparon sin que, hasta ahora, se conozca su paradero.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Sebastián Quiñones Morena, de 22 años, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, y Lizet Tatiana Avilés, de 21 años, que fue trasladada a un centro médico, pero murió minutos después de ser atendida.

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Las autoridades analizan varias hipótesis: la primera, que el crimen puede corresponder a un posible hurto, ya que la motocicleta en la que se movilizaba la pareja habría sido robada luego de la agresión. Y, en segundo lugar, que se trata de un acto cometido por una banda delincuencial conocida como “brujos”, que operaría en el sector.

Por su parte, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, anunció una recompensa económica para quienes entreguen información que permita ubicar a los responsables. En la zona ya fueron revisadas las cámaras de seguridad y otros elementos que podrían ayudar a reconstruir los hechos.

El bebé que resultó herido fue remitido a un hospital en Ibagué, donde permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado.