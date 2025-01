Hallaron muerta a bebé de 4 meses debajo de una cama en Soledad, Atlántico

Imagen de referencia. Vecinos alertaron a las autoridades sobre el mal olor proveniente de la vivienda, lo que permitió el hallazgo del cuerpo del bebé. Foto: Getty Images

n el municipio de Soledad, Atlántico, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una bebé de cuatro meses de nacida, el jueves 2 de enero en una vivienda del barrio San Vicente. Los vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente de la casa.

Cuando las autoridades llegaron, ingresaron al lugar y encontraron a la bebé en estado de descomposición debajo de una cama.

Los vecinos manejan la hipótesis de que la madre, una joven de 15 años, podría haber intentado ocultar el cuerpo de su hijo tras un accidente doméstico, que pudo ocurrir al caerse de los brazos de la joven, y debido a un posible cuadro de depresión que venía presentando.

Pero, según el relato de la madre, estaba durmiendo junto a sus dos gemelos y, al despertar, notó que solo estaba con uno. “Como yo no sentía al bebé al lado mío me paré a buscarlo, lo busqué afuera por los nervios y lo conseguí así, ya estaba muerto el bebé”, dijo la madre.

Posteriormente, ella habría llevado al bebé a la Clínica San Vicente, pero al llegar le informaron que ya no tenía signos vitales. “Para mi concepto me lo movieron del puesto porque ya van varias veces me lo han movido (...) Yo lo llamaba y corrí para el hospital y cuando llegué, allá me dijeron que estaba muerto”, añadió.

La Policía de Infancia y Adolescencia, en colaboración con el CTI de la Fiscalía, lidera la investigación, mientras el cuerpo del bebé fue trasladado a Medicina Legal, donde realizarán la necropsia para determinar con precisión las causas de su muerte.

En el caso también intervino el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dado que la madre es una adolescente y presenta posibles problemas de salud mental.