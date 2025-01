Las razones por las que Puerto Carreño, Vichada, se quedó sin energía eléctrica

Imagen de referencia. Los cortes de luz en Puerto Carreño afectan principalmente a los comerciantes, quienes han perdido productos debido a la falta de refrigeración, mientras niños y ancianos están expuestos a las altas temperaturas. Foto: Gobernación del Vichada

El 90% de la población de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, permanece sin energía eléctrica desde la tarde del jueves 2 de enero, afectando a cerca de 45.000 habitantes. La interrupción del servicio se debe a la falta de pago de los subsidios que el Gobierno Nacional debía girar a las empresas generadoras de energía desde abril del 2024, lo que acumuló una deuda insostenible y provocó la suspensión de la operación.

Alex Benito, gobernador de Vichada, expresó su preocupación resaltando que esta crisis era previsible. “Esta es una situación que ha sido recurrente desde el primer año del Gobierno, no se ha pagado a tiempo y no se ha podido solucionar, ante esa situación no podemos hacer nada, solo golpear puertas a los Ministerios, las consecuencias son estas, es la triste realidad, lo hemos planteado desde el año pasado, hemos hablado con el Presidente para buscar una solución alterna, tenemos las condiciones para un parte solar y acabar de una vez con esta situación”. afirmó Benito a Caracol Radio.

El mandatario aseguró que la deuda acumulada por el servicio de energía asciende a 4.600 millones de pesos y que el problema comenzó cuando Refoenergy, la empresa encargada de generar la energía a partir de biomasa, detuvo sus operaciones. Al solicitar el suministro de diésel a Terpel, principal proveedor para la generación de energía, la compañía se negó a proveer el combustible a Electrovichada, la electrificadora encargada de distribuir el servicio a más del 70% de la población.

“No sabíamos lo qué estaba pasando con Terpel, al no poder generar con biomasa, acudimos a Terpel y la sorpresa que nos llevamos es que ellos no despachan por la deuda que hay desde el mes de octubre, hasta que no se solucione esto no nos despachan”, dijo el Gobernador.

Por su parte, el alcalde de Puerto Carreño, Jaime Rodríguez, expresó que las altas temperaturas han afectado a las familias, especialmente a los niños y comerciantes. “Anoche tuvimos muchas dificultades para dormir. Los niños y los comerciantes son los que más sufren”, comentó.

Además, advirtió que la crisis está afectando la economía local, con productos básicos deteriorándose por la falta de refrigeración. En el sector salud, los centros médicos están operando a media capacidad debido a la falta de energía para equipos esenciales. Rodríguez mencionó que los ciudadanos han cumplido con sus pagos, lo que hace aún más injusto que ellos sean los más afectados por los problemas entre el Gobierno y la empresa generadora.

De acuerdo con el gobernador, el único que respondió a sus solicitudes fue el ministro de Hacienda, Diego Guevara, quién aseguró que el viernes 3 de enero el Ministerio giraría los recursos. “Pero de una u otra manera el Ministerio de Minas y Energías es quien tiene que estar al frente de la situación, ayudarnos a resolver esta situación”, agregó el mandatario Benito.

Finalmente, Benito planteó la necesidad de buscar soluciones estructurales para garantizar la estabilidad energética en Vichada. Una de sus propuestas es la construcción de una granja solar que aproveche la alta radiación de la región y reduzca la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, este proyecto aún no cuenta con financiación ni un plan definido de ejecución. “Puerto Carreño necesita un sistema energético que garantice un servicio constante, especialmente porque somos una zona fronteriza en crecimiento”, destacó Benito.