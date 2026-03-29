Hallaron muerto a un extranjero en un hotel de Puerto Colombia, Atlántico

Imagen de referencia. Autoridades investigan la muerte de un estadounidense hallado en la habitación de un hotel de Puerto Colombia, Atlántico. Foto: Christian Daes

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En la habitación en un hotel ubicado en la calle 1A con carrera 51B de Puerto Colombia, Atlántico, las autoridades encontraron muerto a un turista estadounidense en la tarde del sábado 28 de marzo. La víctima fue identificada como Roi Kevit Tetty, quien se había hospedado en el establecimiento desde el jueves 26 de marzo y llevaba días sin responder a los llamados del personal.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:10 del mediodía, cuando los trabajadores del hotel, al no obtener respuesta del huésped, decidieron activar los protocolos internos de verificación.Al lugar ingresó el jefe de seguridad del establecimiento donde encontró el cuerpo sin signos vitales, y notificó de inmediato a las autoridades.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla se desplazaron hasta el lugar para asegurar la escena y acordonar la zona de manera preventiva. Mientras tanto, detectives de la SIJIN asumieron el caso y funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver para iniciar la investigación.

Medicina Legal deberá establecer si se trató de una muerte natural, accidental o si existe algún elemento externo que requiera una investigación más profunda. Este proceso puede tardar varios días, dependiendo de la complejidad de los exámenes forenses requeridos. Por lo que ninguna hipótesis ha sido descartada y la causa del deceso permanece sin confirmar oficialmente.

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Las autoridades activaron también los protocolos con instancias consulares de Estados Unidos para garantizar la notificación oportuna a los familiares y el acompañamiento institucional correspondiente para el traslado del cuerpo.

Ante lo ocurrido, la Policía Nacional anunció el refuerzo de sus acciones de prevención en la zona hotelera durante la Semana Santa. “A través del Grupo de Protección, se entregan recomendaciones a turistas y residentes para prevenir delitos y promover comportamientos seguros ante el aumento de visitantes”.