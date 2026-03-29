Asesinaron a dos jóvenes en ataque sicarial en una discoteca de Riohacha

Imagen de referencia. Autoridades de la Policía de la Guajira y el CTI de la Fiscalía investigan el doble homicidio ocurrido en la discoteca Beer House. Foto: Cristian Garavito

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Tres sicarios ingresaron a la discoteca Beer House, ubicada sobre la avenida Circunvalar en el barrio Arriba de Riohacha, capital de La Guajira, y abrieron fuego contra las personas en el establecimiento. El ataque, registrado en la noche del sábado 28 de marzo alrededor de las 11:20 p.m., dejó dos jóvenes muertos y una mujer herida.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Jorge Nicolás Díaz Leonel y Cristóbal Figueroa Cortez, ambos de 19 años. La mujer herida, de 20 años, fue atendida y se encuentra en estado estable, su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

En videos publicados en redes sociales se registró cómo, al sonar los disparos, decenas de personas salieron corriendo de la discoteca, y en medio del caos los agresores lograron huir sin ser capturados.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía de la Guajira, confirmó que fueron tres sicarios los que llegaron al establecimiento y dispararon a los clientes del lugar.

“La Policía Nacional ha dispuesto un despliegue especial de capacidades investigativas, de inteligencia y operativas en la ciudad de Riohacha, con el propósito de ubicar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible”, declaró. El funcionario añadió que se adelantan acciones articuladas con el CTI de la Fiscalía para el análisis de información y la recolección de elementos materiales probatorios.

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El ataque se produce en un contexto de alta violencia en la capital La Guajira. El viernes 27 de marzo fue asesinado William Junior Pereira Hernández, alias Zeus, identificado por las autoridades como mano derecha de alias Naín, cabecilla del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. El hombre fue atacado en un taller del barrio Jorge Pérez.

Ante los hechos, las autoridades intensificaron los controles en puntos estratégicos y reforzaron los patrullajes en sectores priorizados del municipio de Riohacha. El ataque, además, genera preocupación entre los habitantes de la ciudad, especialmente por haberse producido en un espacio de vida nocturna frecuentado por jóvenes.