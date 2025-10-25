Hijo reconocido de Char pidió audiencia de conciliación; tiene cuatro solicitudes

El alcalde Alejandro Char reconoció su paternidad previo a conocerse el fallo del juez. Foto: Hugo Mojica González

Luego de que Alejandro Char confirmó la paternidad sobre Steven Char Ramos, que fue fruto de una relación que tuvo el alcalde de Barranquilla con una mujer en Bogotá; el joven de 33 años solicitó una audiencia de conciliación extrajudicial con el político.

La solicitud fue hecha por el abogado de Char Ramos, Johnny Mercado, ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Fundación Liborio Mejía, en la que solicitó un encuentro virtual con su padre para solucionar cuatro puntos.

Entre estos, se encuentra el pago de “sus obligaciones legales dejadas de pagar como mi padre, conforme los hechos escritos en esta convocatoria”. Adicionalmente, le pide que reconozca y salde todos los gastos en el proceso”, indica el documento.

Sumado a esto, asegura que busca “acabar con las mentiras de comunicados ante los medios de comunicación, como si eso se tratara de una campaña política para ganar imagen”, así como Char Ramos pide conocer en persona a su padre biológico.

El Tribunal de Bogotá confirmó un fallo en primera instancia del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá, en el que reconoció a Steven Castellanos Ramos como hijo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub.

La sentencia señala que Steven nació el 17 de junio de 1992, luego de que su mamá, Diana Magali Ramos Saavedra, quien estudiaba ingeniería civil en la Universidad La Gran Colombia, mantuvo una relación con Alejandro Char, quien para ese entonces tenía 26 años.

“Ambos comenzaron a compartir en las viviendas de cada uno de ellos, principalmente en el apartamento del señor Char Chaljub y demás salidas en pareja”, indica el documento, en el que se añade que posteriormente, cuando Ramos Saavedra se encontraba embarazada, Char salió del país.

El proceso inició en junio de 2024 y en dos ocasiones el juez le solicitó a Char realizarse una prueba de ADN, pero el mandatario se negó a realizársela. Finalmente, el pasado 20 de agosto, previo a conocerse el fallo en segunda instancia, el abogado de Char solicitó el “reconocimiento voluntario” de la paternidad.