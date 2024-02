Investigan la muerte de un hombre en medio de operativo policial en Barranquilla

El altercado entre Heider Giovanni Padilla y familiares de su esposa se presentó en la carrera 10 #15-166, en el barrio La Playa, Barranquilla. Foto: Archivo particular

Heider Giovanni Padilla Rojano, de 42 años, murió en medio de un operativo policial que se realizó en el barrio La Playa, en la localidad de Riomar, Barranquilla. Familiares de la víctima pidieron a las autoridades esclarecer por qué uno de los uniformados que atendían el caso le disparó a Padilla, cuando, según la familia, no era necesario.

Los hechos se presentaron en la carrera 10 #15-166, del barrio La Playa, en la localidad Riomar de Barranquilla, la noche del pasado lunes 12 de febrero, luego de una discusión que Padilla tuvo con su pareja sentimental Jenny Vanessa Pinilla, en la cual también intervinieron otros familiares.

En el altercado tuvo que intervenir la policía, según la familia, hubo un mal procedimiento policial, ya que uno de los uniformados disparó en repetidas ocasiones, causándole una herida en la pierna a Heider Giovanni Padilla. El hombre fue trasladado en un taxi a la clínica Portoazul donde falleció.

“Es importante señalar que la Policía Nacional envío una patrulla a atender un caso de violencia intrafamiliar que derivó en un procedimiento dónde una persona pierde la vida, al parecer el particular que vendría agrediendo a su esposa” señaló el Coronel Dave Figueroa, comandante de la Policía de Barranquilla.

De acuerdo con Yuscadi Padilla, hermana de la víctima, Heider Padilla pasó la noche en la casa de su madre luego del altercado que tuvo con los familiares de Jenny Vanessa Pinilla, su pareja sentimental. Hasta la casa llegó Pinilla con sus familiares y agentes de la Policía para llevar a Heider Padilla hasta una estación.

“Yo necesito que hagan las investigaciones para saber por qué tuvieron que accionar un arma si no había necesidad. Mis hermanos no estaban armados, ni con piedra, como dicen que le habían partido la cara o que le habían dado con bolas de billar (al policía). Quiero realmente una investigación, que se haga justicia y también por las acciones de esta mujer que se llama Jenny Vanessa Pinilla” señaló Yuscadi Padilla.

De acuerdo con la denuncia, los policías abandonaron el lugar luego de que sucedieran los hechos. Sin embargo, el comandante de la Policía de Barranquilla aclaró que “ya se ha generado toda una investigación por parte del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía con el fin de establecer la claridad de los hechos”.

Por su parte, Padilla dijo que: “necesito que investiguen realmente qué fue lo que sucedió, los hechos, por lo que mi hermano hoy está muerto y que esto no se ha hecho público. Están diciendo que él atacó y no ha sido así. Nosotros no somos delincuentes, somos personas que trabajamos, apoyamos a nuestra Policía Nacional y nos extrañó mucho esta acción”.