Investigan muerte de mujer hallada amarrada dentro de su casa en Sabanagrande

Imagen de referencia. La mujer fue hallada en el piso de su casa, atada de pies y manos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las autoridades investigan el asesinato de Yomaira de Jesús Medina Pérez, de 62 años, a quien el pasado jueves 13 de agosto las autoridades encontraron muerta y amarrada dentro de su casa en el barrio Santa Rita del municipio de Sabanagrande, Atlántico.

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Según indicó la Policía del Atlántico, las autoridades recibieron información de presencia de personas ajenas dentro de la vivienda de la mujer, por lo que se trasladaron uniformados a la zona para verificar la situación.

Al llegar a la casa, los policías encontraron en el piso a la mujer de 62 años, quien ya no tenía signos vitales, estaba amarrada de pies y manos, así como tenía una herida en la cabeza, al parecer, provocada con un objeto contundente.

Ante lo ocurrido, la Policía del Atlántico indicó que las autoridades correspondientes hicieron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a Medicina Legal, que realizará las verificaciones correspondientes para determinar la causa de la muerte, mientras que a la par investigan qué ocurrió dentro de la vivienda y quiénes serían los responsables.

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Primeras versiones indican que el asesinato estaría relacionado con un presunto hurto, por lo que las autoridades revisan las cámaras de seguridad de la zona y recogen testimonios con el fin de determinar qué pasó dentro de la casa de la mujer.

De igual forma, la Policía del Atlántico hizo un llamado a la ciudadanía a entregar cualquier información que permita dar con el paradero de los responsables y/o permita aclarar qué fue lo que pasó con la mujer.

En lo que va corrido del año han sido asesinadas 52 mujeres en el departamento del Atlántico, de las cuales 28 fueron en Barranquilla, mientras que en Sabanagrande se contabilizan 3, por lo que se han lanzado alertas para prevenir la violencia de género en la región.