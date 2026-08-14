Incendio forestal en La Vega: bomberos combaten fuego que habría causado pirotecnia

Una vivienda terminó calcinada. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada. Foto: Bomberos de Cundinamarca

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Mientras Tolima y Quindío enfrentan no solo los devastadores efectos del terremoto y ahora incendios forestales, en La Vega, Cundinamarca, la conflagración que ya completa más de 12 horas pudo haber sido evitada.

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De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Voluntarios de Cundinamarca, sobre las 6:25 p. m. de este jueves, en la vía Bogotá-La Vega, un grupo de personas que realizaba un funeral habría causado el incendio forestal. Cámaras de seguridad lo constataron.

De acuerdo con la grabación, una de las personas realizó una mala manipulación de material pirotécnico, pues uno de los voladores cae sobre un camión que guardaba más artículos, generando el fuego descontrolado.

Las llamas tomaron fuerza y alcanzaron los cerros entre las veredas Cacagual y Olla Grande, afectando también una vivienda que quedó reducida en cenizas, pero que, por fortuna, los integrantes de ese hogar salieron ilesos.

Para atender la emergencia, fue necesario el apoyo de 28 unidades de Bomberos Voluntarios de Cota, Tenjo, San Francisco y carrotanques enviados por la Gobernación de Cundinamarca.

Siguen las labores de liquidación del fuego

En la mañana de este viernes, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó a través de su cuenta de X que continúan las labores de extinción de la conflagración, que ha sido controlada en aproximadamente un 70 %.

“Las condiciones del terreno y algunas zonas de difícil acceso han generado dificultades para controlar la parte que resta. Durante la madrugada se reforzaron las labores con vehículos de intervención rápida y equipo especializado para la atención de incendios forestales”, agregó Rey.

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De acuerdo con el Ideam, el último “Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal” (del 13 de agosto) indica que en Cundinamarca, 78 municipios están en mayor riesgo: Agua De Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Caparrapí, Carmen De Carupa, Chaguaní, Chía, Cogua, Cota, El Colegio, El Peñón, El Rosal, Facatativá, Fusagasugá, Fúquene, Girardot, Granada, Guachetá, Guaduas, Guataquí, Guayabal De Síquima, Jerusalén, La Mesa, La Palma, La Peña, La Vega, Madrid, Mosquera, Nariño, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Puerto Salgar, Pulí, Quebradanegra, Quipile, Ricaurte, San Antonio Del Tequendama, San Cayetano, San Francisco, San Juan De Rioseco, Sasaima, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Subachoque, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tocaima, Topaipí, Venecia, Vergara, Vianí, Villa De San Diego De Ubaté, Villagómez, Villeta, Viotá, Zipacón, Zipaquirá, Útica. HUILA : Aipe, Baraya, Campoalegre, Hobo, Neiva, Palermo, Rivera, Santa María, Teruel, Villavieja, Yaguará y Íquira.

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