Ofrecen hasta COP 10 millones por información sobre los más buscados en Barranquilla

Las autoridades mantienen vigente una recompensa de hasta COP 10 millones de pesos para quienes aporten información. Foto: Alcaldía de Barranquilla - Policía Metropolitana

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La Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de la ciudad mantienen vigente una recompensa de hasta COP 10 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar y capturar a presuntos integrantes de las estructuras criminales Los Pepes y Los Costeños, que estarían detrás de más de 40 homicidios cometidos en el área metropolitana.

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De acuerdo con las investigaciones, las personas que aún figuran en el cartel acumulan en conjunto 61 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que la información será recibida bajo reserva y que la recompensa se mantiene para quienes entreguen datos considerados oportunos, veraces y efectivos que permitan dar con e paradero de los señalados integrantes. El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que la difusión permanente del cartel de los más buscados continúa siendo una herramienta valiosa para avanzar en este proceso de captura.

El balance de las autoridades

Casi 4.000 personas han sido capturadas este año por distintos delitos en Barranquilla y su área metropolitana, de acuerdo con cifras entregadas por la Policía Metropolitana. Dentro de ese balance también figuran 117 detenciones por homicidio y la incautación de 652 armas de fuego, resultados que, según las autoridades, contribuyen para debilitar las estructuras criminales que operan en la región.

Entre los resultados se encuentran las capturas de Alexis Gregorio Tamara Campbell, alias Alexis el 10, y Daniel de Jesús Vanegas Castillo, alias Tripita. El primero fue ubicado en Piedecuesta, Santander, y es requerido por concierto para delinquir agravado, ya que, según las investigaciones, estaría vinculado con al menos diez homicidios.

Las autoridades esperan que la información aportada por la ciudadanía permita avanzar en nuevas capturas y ampliar los resultados obtenidos.