Cali tendrá una nueva jornada de la ‘Ciclovida Nocturna’ hoy: conozca los recorridos

En esta edición hay una invitación especial para que los asistentes utilicen prendas o accesorios neón. Foto: Alcaldía de Cali

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Los habitantes de Cali y quienes visitan la ciudad podrán participar este jueves 25 de junio en una nueva edición de la Ciclovida Nocturna, una iniciativa que se desarrollará entre las 7:00 y las 9:30 de la noche y permitirá que ciclistas, corredores, caminantes y patinadores recorran diferentes zonas.

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El secretario del Deporte y la Recreación Distrital, Alexander Camacho, invitó a las familias caleñas a sumarse a la programación y aprovechar los recorridos que estarán disponibles durante la noche. El funcionario también indicó que la jornada busca promover espacios de integración alrededor del deporte, la recreación y el uso del espacio público, además de incentivar el uso de la bicicleta y otros medios de transporte alternativos como opciones de desplazamiento.

Estos serán algunos de los puntos de la Ciclovida Nocturna en Cali

El recorrido tendrá conexión con puntos como las estaciones Panamericana, Prado e Ingenio, además del sector del Parque Ingenio. La red de rutas habilitadas permitirá la circulación de los participantes por algunas de las principales vías del sur y centro de la ciudad. Entre ellas se encuentran:

Carrera 83

Carrera 70

Carrera 44

Carrera 39

Carrera 37

Carrera 23

Carrera 15

Calle 9

Calle 13

Calle 59

Transversal 29

Autopista Suroriental

Para esta edición, los organizadores extendieron una invitación especial a los participantes para que utilicen prendas o accesorios cómodos y de colores neón durante el recorrido. Esto con el fin de generar un ambiente diferente en los corredores, pero también, como lo señalaron las autoridades, es preciso portar dichos elementos reflectivos que faciliten la visibilidad.

También aconsejaron llevar hidratación suficiente, revisar previamente el estado mecánico de las bicicletas y atender las indicaciones del personal logístico y de seguridad que estará acompañando los distintos puntos estratégicos del circuito.

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“Esta edición nocturna busca seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia y promover escenarios donde la ciudadanía comparta, disfrute y construya una Cali más activa y saludable. ¡Cali se mueve de noche y la Ciclovida la hace brillar!“, compartió la alcaldía a través de un comunicado.