Más de 20 barrios no tendrán el servicio de agua este miércoles en Barranquilla

Triple A recomendó recoger agua en las zonas afectadas por los cortes del servicio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por trabajos de reparación, cambios de válvulas y la instalación de nuevos equipos de medición, Triple A anunció que este miércoles 3 de septiembre se realizarán una serie de cortes programados en el servicio del Agua, en más de 20 barrios de Barranquilla.

Lea: Lo que se sabe del asesinato de pareja de esposos en Sevilla, Valle

Los trabajos se harán específicamente en la calle 71 con carrera 32 y en la calle 70C con carrera 23C, donde se trabajará en la reparación de dos fugas registradas en tuberías de conducción de 24 pulgadas.

Por otro lado, en el sistema de bombeo de la Estación Delicias se tiene previsto el cambio de una válvula de 20 pulgadas, mientras que sobre la carrera 27 con calle 72, se instalará un macromedidor.

Ante esto, la entidad indicó que los cortes serán escalonados, así como invitó a las personas en las zonas afectadas a recoger agua para las necesidades básicas en las horas en que no se prestará el servicio.

Le puede interesar: ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los separados de cuerpos?

“En Triple A trabajamos permanentemente para ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios, y estas optimizaciones son parte de nuestros esfuerzos por garantizar el buen funcionamiento del sistema”, indicó la compañía.

Barrios que se quedarán si agua en Barranquilla

Los cortes se harán en dos grupos de la siguiente manera

Entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde no tendrá agua los barrios Porvenir, Alto Prado, Betania, Delicias, Ciudad Jardín (entre carrera 41C y 43, desde calle 74 a 79), El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucía, El Limoncito, Villa del Este y Río Alto.

El segundo grupo tendrá suspensiones en el servicio entre las 11:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Se trata de los sectores de los barrios Olaya, San Felipe (entre carrera 21B y 27, desde calle 68 a 73), Carlos Meisel (entre carrera 22D y 26, desde calle 73 a 74C), Nueva Colombia, Villate, Cuchilla de Villate y Lipaya.