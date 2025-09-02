Lo que se sabe del asesinato de pareja de esposos en Sevilla, Valle

María Janeth Molina Hurtado y Mesías Escalante Murcia vivían en una finca en la vereda Coloradas, del corregimiento de San Antonio, en Sevilla. Foto: Archivo Particular

Las autoridades confirmaron el asesinato de María Janeth Molina Hurtado (58 años) y Mesías Escalante Murcia (59 años), la pareja de esposos a la que el pasado viernes 29 de agosto sacaron a la fuerza de su vivienda, en el corregimiento de San Antonio, en Sevilla, Valle.

El hecho se registró en la misma zona en la que se presentaron hostigamientos contra una subestación de la fuerza pública. La Policía del Valle del Cauca indicó que los cuerpos fueron encontrados el pasado domingo 31 de agosto, en el sector de Altomira, de Tuluá, atados de pies y manos y con heridas de arma blanca.

Aunque en un principio se creyó que se trataba de un secuestro, las autoridades descartaron esta hipótesis, debido a que la pareja habría sido asesinada el mismo día que fueron sacados a la fuerza de su vivienda. Los cuerpos fueron recuperados y trasladados por una funeraria al casco urbano de Sevilla, debido a las dificultades de seguridad en la zona donde fueron hallados.

La pareja no tenía antecedentes judiciales. Se investiga si en el asesinato estarían involucrados miembros del Frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las FARC, quienes habrían estado detrás del hostigamiento que se registró el mismo día de la desaparición de la pareja.

Este caso se suma a otros de violencia como el secuestro de la médica Daniela Hernández, el pasado 14 de agosto, cuando iba en su camioneta a recoger a sus hijos. Los tres fueron retenidos por los delincuentes que finalmente liberaron a los niños.

Luego de varias manifestaciones de la comunidad e intermediación de organizaciones humanitarias, la mujer fue liberada tras 12 días de secuestro.