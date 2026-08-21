Masacre en Barranquilla: asesinaron a tres personas en Las Nieves; dos eran menores de edad

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si el crimen se dio en medio de la disputa entre las bandas de Los Costeños y Los del Freseo. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Un ataque armado se registró en el parque del barrio Las Nieves, en el suroccidente de Barranquilla, el pasado jueves 20 de agosto, en el que fueron asesinadas tres personas, de las cuales dos eran menores de edad. Además, un hombre de 63 años resultó herido.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró sobre las 9:40 p. m. Los sicarios llegaron caminando hasta el parque donde dispararon en reiteradas ocasiones contra varias personas que se encontraban sentadas en el lugar.

Imágenes de la cámara de seguridad de uno de los locales de la zona evidenciann que los delincuentes dispararon en reiteradas ocasiones, lo que ocasionó el pánico de quienes estaban en el establecimiento como de los transeúntes.

Identificaron a víctimas de la masacre

En el lugar, las autoridades confirmaron la muerte de Daddys David Barrios Ospino, de 20 años, mientras que Daniel Sebastián Borrero García, de 17 años, falleció en la clínica Campbell, y Erik Eduardo Cervantes Buitrago, de 16 años, en el Paso Simón Bolívar.

Adicionalmente, se confirmó que Eduardo Barreto Soto, de 63 años, recibió un impacto de bala en un brazo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra estable.

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Como el crimen se registró sobre la carrera 19 con calle 26, en inmediaciones de un CAI de la Policía, una vez se registran los hechos, uniformados con apoyo de la comunidad lograron la captura de dos hombres de 20 y 21 años, así como de un adolescente, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Por lo pronto, las autoridades señalaron que investigan las motivaciones del crimen. Primeras hipótesis relacionan las acciones criminales con la disputa entre las bandas de “Los Costeños” y “Los del Freseo” por el control de rentas criminales como el microtráfico en esta zona de Barranquilla.