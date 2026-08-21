Alerta por incendios en Tolima: hay 22 frentes activos en 14 municipios

Los incendios que más preocupan se concentran en Coello, Suárez, Carmen de Apicalá, Armero Guayabal. Foto: Archivo Particular

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Una nueva emergencia se presenta en el país por cuenta de los incendios en Tolima que, según cifras de la gobernación, deja más de 50 viviendas y alrededor de 20.000 hectáreas afectadas, en 14 municipios del departamento.

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Ante la situación, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se instaló en el Centro de Entrenamiento de la Policía Nacional (Cenop), en San Luis, y en el corregimiento de Gualanday, en Coello, para coordinar las acciones para mitigar incendios como el que se registra en este municipio.

Según indicó la mandataria en la mañana de este viernes 21 de agosto, “hoy tenemos 22 incendios forestales en 14 municipios de nuestro departamento. Iniciamos esta semana con tres incendios luego de atender con todas las capacidades a los municipios de Ortega y San Luis y hoy la situación es de mucha preocupación”.

Los incendios se han extendido por varios municipios, entre los que las autoridades destacan se han visto afectados Coello, Suárez, Carmen de Apicalá, Armero Guayabal, El Guamo, Coyaima, Ortega y Chaparral, donde están los focos más grandes.

Ante la situación, no solo se han activado los cuerpos de bomberos de todos los municipios para atender la emergencia, sino que además han llegado equipos de Huila, Bogotá y otras regionales, así como miembros de la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército.

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Adicionalmente, las comunidades han entrado a apoyar las labores de las autoridades ante el paso de las llamas por centros poblados, lo que ya ha dejado viviendas incineradas.

Al respecto, la patrullera Paula Sánchez, de la subestación de Policía de Gualanday, explicó a Blu Radio que “personas que viven alrededor de las veredas Caimito, Chaguala, nos han querido venir a colaborar. Se está quemando absolutamente todo, todo el sector por acá. De corazón le pedimos por parte de la Policía ayuda, que nos unamos todos”.

Ante esta situación, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que al departamento fueron enviados 90 bomberos de los Grupos Tácticos de Jamundí, Tuluá, Oriente Antioqueño, Oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila.

“La Directora Nacional de Bomberos se desplaza al lugar de la conflagración que alcanzó la doble calzada Ibagué-Espinal. La Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, coordina todas las operaciones”, dijo el ministro en la noche del pasado jueves.

Finalmente, la gobernadora señaló que se investigan las causas de los incendios, debido a que muchos de ellos se deben a las llamadas “quemas controladas”, pero adicionalmente en municipios como Coello se ha advertido que podría haber manos criminales. Hay testimonios que alertan de la presencia de hombres en motocicletas que habrían iniciado en el sector de Potrerillo.

“Esto está siendo objeto de investigación y estamos requiriendo unas cámaras de seguridad para entrar a verificar ese hecho; lo que sí les digo es que tenemos toda la inteligencia de la Policía y del Ejército Nacional realizando las investigaciones correspondientes”, dijo a Caracol Radio la mandataria.