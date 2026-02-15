Masacre en Barranquilla: se conoce la identidad de los hombres asesinados en Las Américas

Imagen de referencia. Tan solo el sábado 14 de febrero hubo 11 asesinatos en Barranquilla. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una masacre se registró en la tarde del pasado sábado 24 de febrero en el barrio Las Américas de Barranquilla. Sujetos armados llegaron donde se encontraba un grupo de tres hombres bebiendo licor y les dispararon indiscriminadamente, provocando la muerte de todos.

Según indicó la Policía de Barranquilla, el hecho se registró sobre las 3:45 p.m. en carrera 3A con calle 53 de la localidad Metropolitana. Los atacantes entraron a una vivienda en la que se encontraban las tres víctimas y dispararon contra ellos.

Tras registrarse el ataque, testigos del hecho intentaron auxiliar a los heridos, trasladándolos a la Clínica San Ignacio, pero llegaron sin signos vitales.

Aunque no se conocen los móviles del crimen, tras el hecho se conoció que en la zona del ataque tienen injerencia “Los Costeños”.

Identidad de las víctimas de masacre en Barranquilla

Las autoridades señalaron que las víctimas de la masacre en Las Américas fueron César Andrés Moya Meza (35 años), John Jairo Manzur Rodríguez (47 años) y Luis Gabriel Solano Villa (50 años), quienes se dedicaban a la albañilería, oficios varios y mototaxismo.

Esta es la primera masacre que se registra este año en Barranquilla y, de acuerdo con Indepaz, la número 16 que han identificado este año en el país. Adicionalmente, el caso hace parte de la seguidilla de hechos de violencia que solo el 14 de febrero dejó 11 muertos.

Entre los otros casos reportados este fin de semana por las autoridades está el asesinato de Luis Antonio Muñoz Ocampo, de 35 años, quien en similares circunstancias fue atacado por sicarios dentro de su casa en Villa Mati, mientras que en el barrio La Ceiba, sujetos armados asesinaron a Sergio Antonio Fruto Barco, de 49 años y conocido como Coco, mientras jugaba dominó con otros hombres.

Además, en el barrio San Isidro, en una vivienda conocida como “La caleta de Judith”, delincuentes dispararon contra Saúl Carmelo Figueroa Córdoba, de 44 años. Además, dos personas resultaron heridas.