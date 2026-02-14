Seis personas, incluido un niño, fueron heridas por un rayo en Guaca, Santander

Imagen de referencia. La emergencia se registró cerca del páramo de Santurbán. Foto: Istock

Una emergencia se registró este fin de semana en inmediaciones del páramo de Santurbán. En la mañana del sábado 14 de febrero se presentó una granizada, acompañada de una tormenta eléctrica que dejó seis personas heridas, tras la caída de un rayo. Tres personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales por la gravedad de sus heridas, entre las que se encuentra un niño de 10 años.

De acuerdo con las autoridades, los afectados se encontraban recogiendo papa en la vereda El Alizal cuando comenzó la lluvia, por lo que intentaron resguardarse del agua bajo un plástico sobre el que terminó cayendo el rayo.

El impacto provocó heridas a seis personas, entre las que se encontraba una persona venezolana. Adicionalmente, las autoridades señalaron que tuvieron que trasladar a centros asistenciales a un niño de 10 años, a Leonardo Dugarte, de 34 años, y a Suleima del Carmen Rivas, de 34 años, por la gravedad de sus heridas.

Inicialmente, fueron atendidos en el Hospital Santa Ana de Guaca, pero la mujer y el menor de edad terminaron siendo trasladados al Hospital Universitario de Santander para atender sus quemaduras.

Sobre lo ocurrido, el director de Gestión de Riesgo de Santander, Eduar Sánchez, señaló que en los últimos días se han intensificado las precipitaciones en la región por el avance de un segundo frente frío en el Caribe, que continuarán en los próximos días. “Es fundamental mantener comunicación permanente con las entidades de socorro y hacer seguimiento a los pronósticos”.

Adicionalmente, el funcionario hizo un llamado a la población. “Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es muy importante seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones, avenidas torrenciales y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”.