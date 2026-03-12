Murió la cigüeña jabirú que fue vista rondando por Barranquilla

Las cigüeñas Jabirú pueden medir hasta 1,50 m y viven entre 30 y 40 años. Foto: Captura de pantalla

La alcaldía de Barranquilla confirmó la muerte de la cigüeña jaribú que desde hace dos semanas había sido vista recorriendo diferentes sectores de la ciudad. El animal fue hallado en el Rincón Latino del barrio Rebolo. Las autoridades anunciaron investigaciones para determinar las causas de su fallecimiento.

“Recibimos denuncias y reportes sobre su posible muerte. De inmediato realizamos un recorrido de verificación en los sectores donde había sido vista recientemente y, tras dialogar con vecinos de la zona, logramos ubicar el cuerpo del ave”, dijo Óscar Contreras, subdirector de Gestión Ambiental del Distrito.

Las especulaciones de la muerte del ave comenzaron por imágenes en redes sociales en las que se veía el animal en el suelo y heridas en el cuello, lo que llevó a presumir su asesinato.

Caso de ave Jabiru mycteria avistada en Barranquilla:



Desde el reporte recibido el pasado 24 de febrero activamos acciones de seguimiento y protección para el ave, con labores de monitoreo y ahuyentamiento junto a expertos y la comunidad.

El ave había causado sensación en la ciudad, por lo grande y por sus colores. Habitantes de los barrios Los Ángeles II, Alameda del Río, Barrio Abajo, Vía 40, la Aduana, La Luz, Rebolo y La Unión fueron algunos de los que la reportaron volando entre tejados y calles.

Durante los primeros días que el ave fue vista en Barranquilla, el biólogo Joe García de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), indicó que “pudo haber venido de la ruta por los ecosistemas donde se distribuye, como la zona del Canal del Dique y toda esta área, que es el hábitat normal donde se encuentran grandes poblaciones de esta especie”.

Pero, el biólogo Rafael Borja, quien ha investigado por años la avifauna del Caribe colombiano, aseguró a la Emisora Atlántico que habría varias razones para creer que el ave había estado en cautiverio, comenzando porque nunca se había presentado una situación similar con un ave de esas características y por su reacción ante la aparición de humanos.

“Observamos que las plumas estaban relativamente secas y no parecían bien impregnadas de aceite natural. Eso para nosotros puede ser un indicativo de que el ave estuvo durante mucho tiempo en condiciones de cautiverio”, añadió el experto.

Por su parte, la alcaldía indicó que desde que se ubicó al ave se hizo una inspección en la que se corroboró que estaba en buen estado. Ante su recorrido por la ciudad, con un equipo de expertos decidieron esperar a que regresara por sus propios medios a su ambiente y dejar en caso extremo la posible captura.

“En varias ocasiones el ave se encontraba en vuelo, en otras sobre techos de viviendas, lo que dificultaba cualquier intervención. Durante todas las visitas en que se intentó intervenir también hubo pedagogía a la comunidad presente”, dijo Contreras.

Ante lo ocurrido, el funcionario pidió a la ciudadanía no intervenir en el momento en que sean vistos animales que no conocemos para garantizar su respeto y protección.