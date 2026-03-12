Nuevos detalles del caso de mujer muerta en tobogán en Chinacota: multan a centro turístico

Autoridades revisan las condiciones técnicas de una estructura recreativa ubicada en el Norte de Santander, donde ocurrió el accidente que dejó sin vida a una mujer de 28 años. Foto: Redes sociales

Se conocieron nuevos detalles de la muerte de una mujer en un tobogán que se encontraba dentro de un establecimiento turístico en Chinacota, en Santander. Además del informe de Medicina Legal, la alcaldía anunció que se impartirán sanciones, dado que la atracción no tendría permisos para operar.

El accidente se registró el pasado 5 de marzo en zona rural de Chinacota. Como quedó registrado en un video difundido en redes sociales, Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, fue lanzada de una atracción extrema llamada “Entre Flores”. Era un tobogán de gran altura al que se subió desde un flotador, pero en la primera curva se salió del carril y terminó chocando contra la estructura.

Por la gravedad de las heridas fue trasladada al Hospital Universitario Erasmo Meoz, pero finalmente falleció en el trayecto por la gravedad de las heridas. Sobre esto, Medicina Legal indicó que la mujer sufrió un trauma intracraneal y otro torácico abdominal cerrado, con lo que se confirma que su muerte fue consecuencia de la caída.

Ante esto, la alcaldía de Chinacota anunció que cerró de manera preventiva la atracción, así como adelanta las acciones correspondientes para sancionar a los propietarios del lugar, debido a que no contaban con los permisos de operación.

“Se ha cerrado provisionalmente este tobogán mientras las autoridades competentes, Fiscalía, Policía Nacional, la Policía de Turismo y demás autoridades adelantan las investigaciones técnicas, policiales para establecer realmente cuál fue la causa de ese trágico accidente”, indicó a Noticias Caracol el alcalde de Chinacota, Ramiro Luna.

Adicionalmente, el mandatario explicó que el tobogán se había estrenado 15 días antes del accidente y como agravante, no se había informado a la administración de su construcción y puesta en marcha. “Por ahora, la sanción mayor es una tipo 4, que es la que se está imponiendo en este momento por parte nuestra”. Esta equivale a una multa por 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Entre las acciones que se están tomando desde la administración está la verificación de las condiciones de otros establecimientos turísticos con atracciones similares, que serían alrededor de 14. “Estamos repasando una comisión creada donde está Planeación Municipal, Gestión de Riesgos, Inspecciones de Policía, Bomberos y demás para hacer unas visitas”, concluyó Luna.