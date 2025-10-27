Ordenan cerrar el antiguo puente Pumarejo, en Barranquilla, por riesgo estructural

El nuevo Puente Pumarejo, inaugurado en 2019, fue diseñado para permitir el paso de buques de gran calado, pero la antigua estructura sigue siendo un obstáculo para la navegabilidad del río Magdalena. Foto: Ministerio de Transporte

El Tribunal Administrativo del Atlántico impuso medidas cautelares sobre el antiguo puente de Pumarejo, tras aceptar una acción popular, presentada por el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, en la que se advierte del mal estado de la estructura y pide que se agilice su demolición.

En la acción, Alzate señaló que la vieja estructura representa “un riesgo para la comunidad por su avanzado deterioro y abandono institucional”, por lo que asegura que se están violando los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el manejo de recursos y la seguridad pública.

Sumado a esto, se resaltó que en una visita, el pasado 25 de agosto, junto a ingenieros y técnicos, se evidenciaron ranuras y huecos en la superficie, además del hurto de elementos metálicos, que evidencian el deterioro de la estructura sobre la que aún pasan personas que se mueven entre Barranquilla y el municipio de Palermo.

“Esta situación se torna más grave por la presencia constante de embarcaciones de pesca que circulan en la zona, así como por la existencia de viviendas aledañas que podrían resultar seriamente afectadas ante un eventual colapso parcial o total”, añadió Alzate.

En respuesta, la magistrada Carmen Lorduy González ordenó instalar “barreras, barricadas, muros u otro tipo de cerramiento que impidan su tránsito, ya sea peatonal o por cualquier otro medio de transporte”, en ambos sentidos del antiguo puente.

Para ello le dio 45 días al Ministerio de Transporte y al Invías para cumplir con las condiciones que se dieron para cerrar el puente.

Además de las entidades señaladas, en la acción popular se incluyó a Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Dirección General Marítima (Dimar), Cormagdalena, UNGRD, los departamentos del Magdalena y Atlántico, la Contraloría Departamental, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe y la Universidad Nacional.

El fin de la acción popular es que se cree una mesa técnica, se hagan los estudios correspondientes de la demolición y se defina la intervención de la vieja estructura, que también ha sido un obstáculo en los planes de dar mayor navegabilidad al río Magdalena.