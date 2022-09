Pasajero de Transmetro murió tras caer de un bus

Transmetro anunció investigaciones sobre lo ocurrido.

Un confuso accidente ocurrió en un bus de Transmetro, del que cayó un hombre de 31 años, que murió poco después. Mientras algunos sostienen que convulsionó mientras esperaba el transporte en la estación, uno de sus compañeros indica que el incidente ocurrió cuando el carro arrancó con la puerta abierta.

El hecho se presentó en el sector de Granabastos, en el municipio de Soledad, en la mañana del pasado martes 6 de septiembre, cuando David Jiménez Rodríguez se encontraba en la estación junto a su compañero Eduar Grueso esperando el bus que los llevaría al lugar donde eran contratistas.

Según explicó Grueso a El Heraldo, “el alimentador venía lleno como de costumbre, y cuando abrió las puertas traseras mi amigo me ayudó a subir, pues realmente no había mucho espacio para entrar, y luego intentó montarse él, pero no logró agarrarse bien”.

El hombre señala que el conductor arrancó abruptamente, por lo que Jiménez cayó de espaldas al suelo y se golpeó la cabeza. “Él empezó a convulsionar por la gravedad del golpe y ahí fue cuando le gritamos al conductor que parara, pero hizo caso omiso a lo que los pasajeros le decíamos”, explicó Grueso.

Ante lo ocurrido, las personas en la zona llamaron una ambulancia, que llegó 10 minutos después. El herido fue trasladado a la Clínica Agrupasalud, donde confirmaron que Jiménez llegó sin vida.

Debido a que testigos indicaron, en otra versión, que Jiménez habría convulsionado en la estación y habría caído, el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, anunció que se harán investigaciones sobre lo ocurrido para determinar qué acciones se podrían tomar para evitar nuevos accidentes.