Por escándalo sexual en el Country Club salió el secretario de Hacienda de Bolívar

Dos mujeres y un hombre fueron encontrados teniendo sexo en los baños del Country Club, en Sabanilla (Barranquilla). Foto: Country Club Barranquilla

Un bochornoso hecho que se registró dentro de un prestigioso club de Barranquilla y que se difundió el fin de semana por WhatsApp, terminó con la salida de Iván David Borrero, de la secretaría de Hacienda de la gobernación de Bolívar, tras nueve días de haberse posesionado en el cargo.

Todo comenzó el pasado domingo 7 enero. Según indicaron las directivas del Country Club de Barranquilla, uno de los más prestigiosos y reconocidos de la ciudad, en uno de los baños de la sede de Sabanilla, camino a Puerto Colombia, fueron encontradas tres personas manteniendo relaciones sexuales.

“Se identificó que un grupo de personas estaban desarrollando comportamientos inapropiados, cuya prohibición es ampliamente conocida por nuestra comunidad, debido a que va en contra de los valores institucionales y son conductas señaladas como sancionables en los estatutos y en el reglamento general del club”, señaló el club en comunicado.

La entidad indicó que iniciaría las investigaciones internas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a presentarse: “garantizamos que estas conductas son rechazadas de manera categórica por parte de la institución”. Pero a la par, a través de WhatsApp, se empezaron compartir audios e imágenes por toda Barranquilla y aunque en principio solo se mencionó que los involucrados eran dos mujeres y un hombre, así como que solo una de ellas era socia del lugar, pronto se empezó a nombrar al recién posesionado secretario de Hacienda de Bolívar.

Ante los rumores y señalamientos, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana (Conservador) aseguró a medios de comunicación que le pidió la renuncia a Iván Borrero, a quien posesionó el pasado primero de enero como secretario de Hacienda. Pues si bien hacía parte de su gabinete, añadió que no lo conocía y que confió en el profesionalismo de Borrero, quien fue subsecretaría de Presupuesto durante la administración de Elsa Noguera. “Le pedí que se apartara para que se ponga al frente de la situación. No voy a permitir que mi gobierno se empañe por actos de este tipo. No tengo pruebas de que él haya sido”, dijo a Semana Arana.

Por último, en la noche del pasado 9 de enero, se conoció que Borrero presentó su renuncia, atendiendo a la solicitud que hizo pública el gobernador de Bolívar.