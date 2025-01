Protesta en Sabanagrande: levantarán talanqueras del peaje hasta llegar a acuerdos

Imagen de referencia. Manifestantes exigen la liquidación del contrato con la concesión Autopistas del Caribe y rechazan la instalación de nuevos peajes. Foto: Alcaldía de Sabanagrande

Los habitantes de Sabanagrande y Santo Tomás, Atlántico, levantaron las talanqueras del peaje de Sabanagrande y anunciaron que continuarán haciéndolo hasta el miércoles 15 de enero, fecha en la que lograron programar una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tras la protesta que iniciaron el lunes 6 de enero. Las manifestaciones buscan presionar la liquidación del contrato de concesión con Autopistas del Caribe que, según los manifestantes, no cumplió con los plazos para el cierre financiero del proyecto.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, confirmó que la ANI, la Gobernación y los alcaldes de los municipios afectados se reunirán con los líderes del comité No Más Peajes en Sabanagrande. “Coordinamos una reunión con presencia de la ANI, autoridades locales y el comité No Más Peajes para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a las diferencias”, explicó Luque. Agregó que las acciones como el levantamiento de talanqueras no están autorizadas y pueden generar mayores conflictos.

Por su parte, Rubén Llanos Sarmiento, presidente del comité No Más Peajes en el Atlántico, aseguró que “esto es una protesta de la comunidad, todos los días vamos a levantar las talanqueras hasta el próximo 15 de enero, cuando tiene que venir acá la ANI”.

También advirtió que si no se avanza hacia la liquidación del contrato para el 21 de enero, iniciarán un paro indefinido en todo el departamento, incluyendo la Vía al Mar.

La concesión Autopistas del Caribe rechazó las protestas y recordó que el peaje opera bajo el Contrato de Concesión APP No. 002 de 2021, que es completamente legal. En un comunicado, señalaron que el peaje financia el mantenimiento de 253 kilómetros de vías y servicios como grúas, carro taller, ambulancias e inspección vial. “Este acto constituye un delito punible según la legislación colombiana y atenta contra el orden y la legalidad”, advirtió la concesión.

Sin embargo, los manifestantes afirman que el incumplimiento del contrato afecta a la comunidad. Llanos criticó los retrasos en el cierre financiero y advirtió que no permitirán que el proyecto avance sin garantías. “Estamos demostrando que no podemos pasar 35 años esperando que la concesión consiga el cierre financiero. Es imposible y pasa los límites de cualquier ordenamiento legal”, afirmó.

Además, Llanos señaló que, si se reinician los trabajos para instalar el peaje en Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco, también volverán a bloquear las vías de acceso.