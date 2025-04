Reintegran al trabajo a obrero despedido por negarse a bailar en pausa activa

John Jairo Ramírez Maluendas era empleado de Construcciones Zabdi SAS. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

A John Jairo Ramírez Maluendas, un obrero de Bucaramanga, devoto de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, lo despidieron de su trabajo por no bailar. La empresa Construcciones Zabdi SAS lo echó al considerar que, como no participó de una pausa activa que incluía una sesión de “bailoterapia”, Ramírez incumplió con su contrato laboral. Hasta ahí, la historia no es otra que la de un despido sin justa causa. Sin embargo, su caso llegó hasta la cúpula de la justicia que decidió estudiar una tutela que volvió a poner sobre la mesa el debate...