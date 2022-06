¿Qué sectores de Barranquilla estarán sin servicio de luz este lunes?

En 2019 se tenía un indicador anual de interrupciones de 41,22 horas y con las inversiones realizadas por las empresas afiliadas a Asocodis se pasó a 28,79 el año pasado. Foto: Archivo

Por obras y adecuaciones, la empresa Air-e, que ofrece el servicio de energía eléctrica en el Atlántico, anunció cortes en la luz para este lunes 13 de junio en Barranquilla y en Soledad.

Las labores tienen como objetivo entregar el nuevo circuito eléctrico ‘Silencio 11′ que beneficiará a sectores del norte y suroccidente de Barranquilla, como lo señaló la empresa.

Asimismo, con este trabajo se pretende mejorar el servicio en otras zonas de la ciudad y en Soledad, Atlántico, por lo que serán 13 sectores los que estarán sin luz durante este lunes. Aquí le decimos cuáles son.

Sectores sin energía

Energización circuito Silencio 11: Boston, El Prado, Delicias, Betania, Mercedes Sur, Colombia, Olaya, Los Jobos y Colombia (de 7:20 a.m. a 12:20 m.)

Mantenimiento equipo eléctricos - Subestación Riomar: Calle 100 entre carreras 52 y 52B; calle 98 con carrera 51; calle 99 con carrera 52; calle 104 con carrera 51B; calle 99A con carrera 52; Altos del Limón, Altos del Parque , Altos de Riomar y San Nicolás (de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.)

Adecuación de red y transformador: Carrera 4 sur con calle 48 ( Ciudadela 20 de Julio ), calle 50C con carrera 11 sur y carrera 7 sur con calle 50C (7 de abril), en Barranquilla (de 8:30 a.m. a 11:30 a.m).

Calle 50A con carrera 9 sur, carrera 9 sur con calle 50 y carrera 9 sur con calle 50C (7 de Abril), en Barranquilla (de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.)

Adecuación de red y transformador: Calle 73 con carrera 17B ( Los Cedros), en Soledad y en Barranquilla la Ciudadela 20 de Julio en la calle 44 con carrera 3 sur (de 9:20 a.m. a 12:20 m.)

Calle 42 con carrera 2 sur, carrera 6C sur con calle 46A en la Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla (de 2:50 p.m. a 5:50 p.m.)

Cambio de elementos eléctricos: De la Calle 5A a la calle 7A con carreras 12 y 14, en La Chinita, Barranquilla, (de 6:30 a.m. a 5:00 p.m.) y La Chinita, (de 4:30 p.m. a 5:00 p.m.)

Adecuación de red: Carrera 35C con calle 81, en Las Terrazas (de 7:40 a.m. a 5:00 p.m.) y la carrera 60 con la calle 64, en El Prado (de 8:40 a.m. a 5:00 p.m.)

Normalización eléctrica - Los Cerezos: En Soledad en la calle 86 a la calle 86B entre carreras 12B y 12E (de 8:40 a.m. a 4:00 p.m.) y Los Almendros, Los Cerezos y Villa Angelita I y II (de 8:40 a.m. a 9:10 a.m.)

Adecuación de red: En Soledad en la calle 76 con la carrera 21 sur (de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.)