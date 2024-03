¿Quién es Mairon? El hombre que fue nombrado en graffiti contra los Vega Daza

Los grafitis aparecieron tras el asesinato de tres colombianos en Valencia, España. Foto: Captura de pantalla

Tras el asesinato de Roberto Vega Daza, en España, el ambiente en Barranquilla ha estado tenso. No solo se escucharon fuegos artificiales, el pasado 27 de febrero, como si fuera Navidad o una celebración festiva, en Villa Campestre, sino que además aparecieron una serie de graffitis que han llamado la atención de las autoridades. El más reciente incluye un nombre: “Game over off los Vega, faltas tu Mairon”.

El mensaje fue encontrado sobre una de las paredes azules del antiguo San Andresito, en el centro de Barranquilla, muy similar al que fue hecho en la casa donde se cometió la masacre de la familia Vega Daza en junio del año pasado, en la que murieron Rafael Julio Vega Cuello y sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza. Allí salió herido Roberto Vega Daza.

Aunque el nombre de Mairon no está relacionado directamente con la familia Vega Daza, sí lo está con Digno Palomino, líder de “los Pepes” y quien sería su cuñado. El nexo con Roberto Vega, quien fue asesinado en España, con este grupo criminal, se habría afianzado después de la masacre de su familia, debido a que el crimen fue tomado como una retaliación de “los Costeños”, dirigidos por alias “Castor” y en guerra con “los Pepes”.

Sobre Bustamante Pérez se sabe que tendría 27 años y que en 2019 fue acusado de manejarle las redes sociales a Digno Palomino, por lo que fue interrogado por la Fiscalía, ante la cual negó las acusaciones y señaló a El Heraldo que se dedicaba, para aquel entonces, a la venta de electrodomésticos.

En el transcurso de la semana las autoridades se han pronunciado. Aunque no se refirió Bustamante Pérez, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Dave Figueroa, sí señaló que buscan, con imágenes de cámaras de seguridad, a los responsables de los graffitis. “Recordamos a la comunidad que esto es un comportamiento contrario a la convivencia, estipulado en el artículo 140, numeral 9 de la Ley 1801 y que hace responsable a la persona de una multa de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.