Recapturaron a señalado feminicida de Kelly de Arco, en Barranquilla

Este martes 7 de octubre, agentes del CTI de la Fiscalía, la Sijín y el batallón de Policía Militar capturaron a Eduar Alfonso Castro Daza, alias el “El Negro”, el confeso feminicida de Kelly de Arco, quien recibió seis impactos de bala frente a su casa en el barrio Ciudadela 20 de julio de Barranquilla.

El hecho se registró en la madrugada del pasado lunes 6 de octubre, cuando la mujer llegaba a su vivienda. Castro Daza, quien sería miembro de la banda de “Los Costeños”, tuvo una discusión con De Arco antes de dispararle y huir.

Poco después de cometer el crimen, el sujeto se entregó en la estación de Policía de El Bosque, y aunque fue trasladado a un centro temporal de protección, fue solamente acusado por porte ilegal de armas, mas no por el feminicidio de De Arco, por lo que quedó en libertad.

Daza Castro fue capturado con orden judicial sobre la carrera 12C con calle 56, en el barrio La Sierra, en el sur de Barranquilla.

El caso fue asumido por la Fiscalía Séptima Local URI Barranquilla, que imputará a alias “El Negro” por feminicidio agravado y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego. Se espera que este miércoles 8 de octubre se realicen las audiencias de legalización, imputación y medida de aseguramiento.

Familiares de Kelly señalaron que ella ya había denunciado a Castro por violencia intrafamiliar y que, de hecho, el pasado sábado 4 de octubre la había intentado agredir, pero ella no lo denunció. La pareja había tenido una relación por dos años y hace dos meses la habían terminado.

Las autoridades indicaron que Castro tiene antecedentes judiciales por homicidio, porte ilegal de armar y lesiones personales, así como sería integrante de la banda delincuencial de “Los Costeños”, en la que habría estado detrás de varios homicidios.