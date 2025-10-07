Negaron ingreso a estadounidense en Rionegro por alerta de abuso sexual infantil

La inadmisión del ciudadano estadounidense ocurrió en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia. Foto: Migración Colombia

Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia, luego de que el sistema internacional Angel Watch reportara que cuenta con antecedentes asociados a presuntos delitos sexuales contra menores de edad.

El hombre fue devuelto a Estados Unidos en un vuelo con destino a Miami. Según el informe de la entidad, tomaron la decisión de inadmisión tras considerar que su ingreso al país representaba un riesgo de seguridad y convivencia, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

El caso haría parte de los operativos que han reforzado en la entidad en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y la Alcaldía de Medellín, como estrategia de prevención frente a la explotación y violencia sexual de menores de edad.

Solo en agosto de este año la entidad registró 24 casos similares de inadmisión en este aeropuerto. La mayoría de los casos están asociados a alertas internacionales por conductas sexuales abusivas o por delitos cometidos en otros países.

Uno de los hechos registrados en agosto ocurrió con un ciudadano chileno, quien provenía de República Dominicana y tenía antecedentes internacionales también por delitos sexuales contra menores de edad. De la misma forma, la expulsión de un ciudadano estadounidense el 11 de septiembre por estar señalado de un millonario robo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.