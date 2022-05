Siete personas resultaron heridas en las corralejas de Sabanagrande, Atlántico

El alcalde del municipio, Gustavo de la Rosa, desmintió que se hayan registrado muertes. Foto: Captura de pantalla

Impresionantes imágenes se han conocido a través de redes sociales de las corralejas, que la semana pasada se realizaron en el municipio de Sabanagrande, en Atlántico, y que, de acuerdo con las autoridades, dejaron siete personas heridas, de las cuales una tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

En las imágenes no solo se ve como varias personas sobre el ruedo se enfrentan al toro con camisetas y trapos, sino además como en diferentes ocasiones levanta y hasta cornea a los asistentes, en medio de los gritos de quienes se encuentran en los tablados.

Cuatro heridos graves dejan las corralejas de Sabanagrande. Tres son atendidos en la Clínica Campbell y uno en el Hospital Universidad del Norte. pic.twitter.com/1UHwD0B9ED — Marco Tulio Peralta (@marcotperalta) May 24, 2022

En uno de los casos, el toro desviste a un hombre desnudo que pisa y cornea en dos ocasiones, así como en otro momento se ve a una persona, que es levantada por el animal y que a duras penas alcanza a salir caminando, antes de ser auxiliada por sujetos a un lado de la grama.

Las autoridades del municipio confirmaron que entre los heridos se encuentran William Hurtado, Aldair Mercado Julio, Yair de Jesús Padilla Rolong, Roberto Enrique Jiménez Lara, José Francisco Puello García, Edinson Estrada Coronado y Maicol Ayala Punzón, de los cuales cuatro tuvieron que ser trasladados a la Clínica Campbell de Barranquilla y al Hospital Universidad del Norte por la gravedad de sus heridas.

Uno de ellos, William Hurtado, quien fue corneado en la espalda y la pierna derecha, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero ya se encuentra fuera de peligro.

Contrario a lo que se dijo en redes sociales, el alcalde de Sabanagrande, Gustavo de la Rosa, aseguró que en medio de las corralejas no hubo persona mueras, como se especuló a través de redes sociales. “Las imágenes nos hacían creer algo muy grave, incluso se comentó de la muerte del joven; sin embargo, el parte médico es que fue intervenido y afortunadamente salió bien de la cirugia”, indicó a Caracol Radio.

Tras registrarse los hechos, ha sido cuestionada la alcaldía del municipio debido a que las corralejas se realizaron con su aval. Ante esto, De la Rosa indicó que se evaluará la continuidad del evento que se hace todos los años en mayo.

“Quiero dejar en claro que cumplían con todos los requisitos. En lo personal, no me gustan las corralejas, no asistí a ninguna tarde de toros, ni he asistido a otras plazas de toros, porque no lo comparto, pero cuando el comité lo evaluó y vio que cumplió con todo, quisimos ser un poquito laxos, pensando que no se iban a presentar graves hechos”, argumento De la Rosa.