Subió a 12 el número de fallecidos por intoxicación con cococho en Barranquilla

Las víctimas son atendidas en el Nuevo Hospital Barranquilla y la Clínica Adelita de Char. Foto: El Heraldo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jorge Luis Matta es la víctima número 12 de la intoxicación masiva que se registró esta semana en El Boliche, centro de Barranquilla, por cuenta del consumo de un alcohol tradicional llamado cococho. De acuerdo con las autoridades, habrían sido 24 personas las que consumieron el licor, de las cuales nueve se encuentran en cuidados intensivos.

Lea: La billonaria inversión del ICCU que beneficia a las regiones de Cundinamarca

La intoxicación se dio por el consumo de la bebida por la que cobran entre $2.000 y $5.000 y que se prepara con restos de whisky o ron, agua y metanol, también llamado alcohol de madera o industrial, que no es apto para el consumo humano.

Entre las primeras víctimas se encontraba Nicolás Manuel Medrano, señalado de comerciar el alcohol adulterado. A él se suman otras seis personas que fallecieron en el Nuevo Hospital Barranquilla y la Clínica Adelita de Char, donde se ha concentrado la atención de las víctimas.

A la par, cinco personas han sido halladas muertas en viviendas, entre las que está Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco, conocido como el negro Ever, y alias ‘El Zombi’.

Le puede interesar: Balacera en San Andresito de Cali dejó un muerto; hubo otro tiroteo en el sur

A ellos se suman un hombre y una mujer que fueron encontrados muertos en bancas de los barrios Rosario y El Universal, en los primeros días de la tragedia, y que no han logrado ser identificados.

En cuanto a las personas en unidades de cuidados intensivos, se conoce que Georyina Vásquez Padilla, Ana Cecilia Arrieta Céspedes, Sigifredo Rudas Pantoja, Eddy Narváez y Jhonavy Del Valle Suárez se encuentran internadas en la clínica Adelita de Char.

Mientras que Aníbal Rivero Brochero, Rafael Eduardo De Alba Fontalvo, Endry David Prieto Mena y una mujer sin identificar continúan en el General de Barranquilla.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Barranquilla indicó que mantiene activo el cerco epidemiológico en la ciudad para evitar nuevas víctimas en la ciudad. “Reiteramos el compromiso del trabajo conjunto con el Distrito y con todas las instituciones para el manejo de la crisis. Adicionalmente, queremos enviar un mensaje a la comunidad diciéndole que todas las personas que presentan visión borrosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos o dificultad respiratoria, y que hayan consumido licor en los últimos días, deben consultar rápidamente a los servicios de urgencias”, dijo Gabriel Silvera, director de riesgo de Mired.

Por estos hechos, la Procuraduría exigió a las entidades locales reportes sobre la vigilancia a los establecimientos abiertos al público y los operativos de control sobre las bebidas alcohólicas que se venden en la región.