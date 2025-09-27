Balacera en San Andresito de Cali dejó un muerto; hubo otro tiroteo en el sur

Dos balaceras se registraron en menos de seis horas el pasado viernes en Cali. Foto: Captura de pantalla

Un muerto y cuatro heridos dejaron dos balaceras que se registraron el viernes 26 de septiembre en menos de seis horas en el sur y norte de Cali. La primera, por la avenida Roosevelt, se dio en medio de un robo; mientras que la segunda, en el San Andresito, se investiga si se trataría de un ataque de sicarial.

El primer hecho se registró frente a un corresponsal bancario sobre la avenida Roosevelt con 25, donde tres sujetos que habían sacado dinero del lugar fueron abordados por un ladrón en un presunto fleteo.

El delincuente habría disparado contra los tres hombres, por lo que uno de ellos, que sería escolta e iba armado, le respondió, provocando la balacera en la que dos de las víctimas resultaron heridas, mientras que el fletero, quien no alcanzó a huir del lugar con el dinero, fue lesionado y capturado por las autoridades.

“Estaban en la parte interna. Cuando finalizaron y salieron fueron sorprendidas por un delincuente que accionó su arma de juego”, dijo el teniente coronel Nelson Prieto, de la Policía de Cali, quien añadió que se investiga la procedencia de las dos armas, así como si el asaltante iba acompañado de otra persona.

La segunda balacera se registró al caer la tarde, sobre la carrera 5 con calle 15, donde la romería de gente que se acercó tras el hecho causó una grave congestión vial en la zona.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar, dos sujetos dispararon contra un hombre, por lo que intervino la Policía que mantuvo un cruce de disparos con los delincuentes mientras intentan huir.

En videos difundidos en redes sociales se ve que los sicarios abordaron una motocicleta e intentaron tomar la vía exclusiva del MIO, mientras los uniformados les disparaban. Posteriormente, pierden el control de la moto y caen, por lo que uno de ellos intentó frustradamente de huir corriendo.

En este caso, de acuerdo con la Policía de Cali, hubo una persona muerta, que no ha sido identificada, otra herida y dos personas capturadas.