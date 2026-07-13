Accesibilidad en Cali: los retos para las personas con discapacidad

Cielo acompaña a su hijo en silla de ruedas durante uno de sus desplazamientos por Cali. Para llegar a una cita médica debe calcular el estado de rampas, ascensores y andenes antes de salir de casa. Foto: Itzel Martínez Sarmiento

Para Cielo, salir de casa con su hijo significa revisar muchas cosas más allá de la hora para llegar a tiempo a una cita. Antes de abordar el transporte público debe pensar en las rampas, en el estado de los ascensores, en la posibilidad de encontrar un conductor que tenga paciencia y espere unos segundos más, y en los andenes que en algunos puntos simplemente desaparecen.

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