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Accesibilidad en Cali: los retos para las personas con discapacidad

Para cientos de personas con discapacidad en Cali, la accesibilidad sigue siendo una condición que depende del lugar donde estén y no un derecho garantizado.

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Itzel Martínez Sarmiento
14 de julio de 2026 - 12:38 a. m.
Cielo acompaña a su hijo en silla de ruedas durante uno de sus desplazamientos por Cali. Para llegar a una cita médica debe calcular el estado de rampas, ascensores y andenes antes de salir de casa.
Cielo acompaña a su hijo en silla de ruedas durante uno de sus desplazamientos por Cali. Para llegar a una cita médica debe calcular el estado de rampas, ascensores y andenes antes de salir de casa.
Foto: Itzel Martínez Sarmiento

Para Cielo, salir de casa con su hijo significa revisar muchas cosas más allá de la hora para llegar a tiempo a una cita. Antes de abordar el transporte público debe pensar en las rampas, en el estado de los ascensores, en la posibilidad de encontrar un conductor que tenga paciencia y espere unos segundos más, y en los andenes que en algunos puntos simplemente desaparecen.

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Por Itzel Martínez Sarmiento

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