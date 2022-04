Alcalde de Cali entregó detalles del grave accidente de Freddy Rincón

Por el momento no se conoce quien iba manejando el vehículo. Foto: Tomada del vídeo

Al entregar nuevos detalles sobre el accidente en el que resultó gravemente lesionado el exfutbolista Fredy Rincón, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que todas las evidencias recopiladas sobre el siniestro serán trasladadas a la Fiscalía para que adelante las investigaciones pertinentes.

“Lo primero es solidaridad total con Freddy Rincón y su familia. Rogamos para que su salud se recupere y solidaridad también para las otras personas que sufrieron lesiones (…) se trata de un evento que ha significado lesiones y daños materiales y la Fiscalía debe asumir el caso. Aquí se trata de la vida, integridad y posible discapacidad de una persona reconocida a nivel local, nacional e internacional, no se trata de un evento cualquiera, es relevante y de máxima importancia”, señaló el burgomaestre.

Ospina detalló que el accidente se presentó a las 4:47 de la madrugada del lunes 11 de abril, en la intersección entre la calle 5 y la carrera 34, entre la camioneta de placas UGR-410 y un bus alimentador del MIO, de placas BCS-364. Además de Freddy Rincón, otras tres personas resultaron heridas, entre ellas el conductor del bus, Jorge Eduardo Muñoz, quien tuvo fractura en su pierna izquierda y traumas leves en la cabeza y parietal derecho. Su prueba de alcoholemia resultó negativa.

Los otros dos heridos fueron María Manuela Patiño y Diana Lorena Cortés, atendidas en la Clínica Colombia por heridas leves. El alcalde señaló además que si bien se habla de un cuarto ocupante de la camioneta, se desconoce su paradero. Asimismo, reveló que dicho vehículo aparece como de propiedad de Tomas Humberto Díaz Valencia, con el SOAT no cancelado y con reporte de varias infracciones en la Secretaría de Tránsito de Cali.

Ospina indicó también que hasta el momento no se sabe si Freddy Rincón era quien conducía la camioneta o iba de copiloto, y que esta no respetó la luz roja del semáforo, lo que ocasionó el accidente. Igualmente, que al exfutbolista no se le practicó la prueba de alcoholemia debido a su delicado estado de salud que, según confirmó, se trata de un trauma craneoencefálico, por lo que su estado es grave. “Hoy lo importante es que pueda salir bien y tenga pronta recuperación”, concluyó.