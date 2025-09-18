Asesinaron a tres hombres que iban en una camioneta por La Buitrera, en Cali

Dos de las víctimas murieron en el lugar, una más falleció poco después en un centro asistencial. Foto: Archivo Particular

Sobre la vía que comunica al corregimiento de La Buitrera con el casco urbano de Cali, en la noche del pasado miércoles 17 de septiembre, se registró el asesinato de tres hombres que se movilizaban en una camioneta, a quienes les dispararon en reiteradas ocasiones.

Primeras versiones señalan que dos de los sujetos, entre 30 y 35 años, fallecieron por la gravedad de las heridas en el lugar, mientras que una tercera víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero finalmente también murió.

Las autoridades investigan si los disparos fueron hechos por sujetos fuera de la camioneta o si un cuarto pasajero del vehículo habría sido el que disparó desde adentro.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, las personas que fallecieron en el lugar fueron Daniel Esteban Freire, de 34 años, y Brandon Asdrúbal Castrillón, de 29 años, mientras que la persona que falleció en un centro asistencial no ha sido identificada.

El pasado miércoles 17 de septiembre, con este caso, se registraron ocho asesinatos en Cali, en hechos aislados registrados en diferentes partes de la ciudad.

Noticia en desarrollo...