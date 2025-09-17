La hipótesis sobre el asesinato de Gabriela Trejos, en Buga

"Era la persona más maravillosa del mundo. Buena amiga, se destacaba por tener una personalidad arrolladora y así lo he sentido en estos instantes”, indicó el padre de Gabriela Trejos. Foto: Archivo Particular

Las autoridades investigan una nueva hipótesis sobre el asesinato de Gabriela Trejos González, una joven de 23 años, hija de un reconocido expresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buga, que fue asesinada por un sicario en la madrugada del pasado lunes 15 de septiembre, luego de salir de una fiesta.

Las autoridades confirmaron que el ataque se registró en el barrio La merced, sobre la calle 4 con carrera 19, cerca de la avenida del Señor de los Milagros. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que el delincuente se acerca a la joven y le dispara en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con la Policía del Valle, el sicario huyó, la joven falleció y otra persona que iba en el mismo grupo que Trejo resultó herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial cercano, donde se recupera.

#Valle | El asesinato de Gabriela Trejos, hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga, ha generado consternación en el centro del Valle del Cauca. Las autoridades adelantan las investigaciones y siguen la pista a los responsables de este crimen que sacude a la región. pic.twitter.com/UxaxjqEzS4 — Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) September 17, 2025

El hecho ha causado el rechazo de la comunidad, así como ha encendido las alarmas en el municipio, por lo que habría motivado el crimen. Es allí donde la Policía de Buga indaga una de las hipótesis que señala que se habría tratado de un error y el sicario iría detrás de otra persona, que estaba junto a Trejos.

“Al parecer esta acción no iba dirigida contra la víctima, sino en contra del hombre que la estaba acompañando, que en medio del ataque resultó con lesiones muy pequeñas”, explicó el teniente coronel Rubén Darío Gaitán, comandante del distrito de Policía de Buga.

Sobre lo que pasó en el momento del crimen, Isabella Martínez, una amiga de la joven, indicó a Telepacífico que: “solamente escuché los disparos. Mi reacción fue acelerar para esconderme en la esquina de esa calle. Solo me preocupé por Gabriela y por mi otra amiga, las llamé en ese momento, no me contestaron y lo que se me ocurrió fue devolverme. Todos estaban escondidos, no había visto dónde estaba Gaby ni María del Mar y ya me di cuenta, fue cuando otro amigo la vio tirada y la reconoció”.

Tras el asesinato, el pasado martes 16 de septiembre se realizaron las honras fúnebres en Buga, que estuvieron acompañadas por caravanas de motocicletas y carros, que acompañaron a la familia por las distintas calles del municipio.

Sumado a esto, la Cámara de Comercio de Buga señaló que: “lamentamos profundamente el fallecimiento de Gabriela Trejos, hija de Marco Holmes Trejos Medina, expresidente de nuestra Junta Directiva. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, allegados y amigos, y les acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de duelo. Deseamos que encuentren paz y fortaleza para sobrellevar esta pérdida irreparable”.

A esto se sumó el mensaje del Centro Democrático, que también fue compartido por el expresidente Álvaro Uribe, en el que indican: “hoy la tropa azul está de luto con la partida de una de nuestras integrantes más destacadas y fieles. La recordaremos por su dedicación y liderazgo, valores que marcaron cada paso de su vida, así como su alegría, carisma y sensibilidad social. Gabriela deja un vacío que es imposible llenar, pero también nos deja la inspiración de su entrega por la democracia y por los ideales de la patria. Nos unimos al dolor de su familia y amigos, y acompañamos su dolor con solidaridad y cariño”.